Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 20222023 sezonuna Beşiktaş ile oynayacağı maçla başlayacak. Bu maç 6 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynayacak.

Süper Lig'de ilk iki haftanın programını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un maçlarını Cumartesi gününe yazdı. 5 ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulsporTrabzonspor maçı ile başlayacak Süper Lig'de Kayserispor, ilk hafta maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak bu maç saat 21.45’de başlayacak.

Yukatel Kayserispor'un ikinci haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının da günü ve saati belli oldu. TFF'den yapılan açıklama göre; Kayserisporİstanbulspor maçı 13 Ağustos Cumartesi oynanacak. Kadir Has stadındaki maç saat 19.15'te başlayacak.

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