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Mehmet Özhaseki: “Yalan olan söylemlere ‘vız gelir, tırıs gider’ diye cevap veriyoruz” AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “23 Temmuz Kayseri için bereketli bir gün oldu” “Kayseri - Maraş - Antep yolu çalışmalarına başlayacağız”

İHA

Mehmet Özhaseki: “Yalan olan söylemlere ‘vız gelir, tırıs gider’ diye cevap veriyoruz” AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “23 Temmuz Kayseri için bereketli bir gün oldu” “Kayseri - Maraş - Antep yolu çalışmalarına başlayacağız”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 23 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yaptığı toplu açılışlarla ilgili yaptığı basın toplantısında, “23 Temmuz Kayseri için bereketli bir gün oldu” dedi. Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın işçilerin zorla miting alanına götürüldüğü iddialarına da, “Yalan olan söylemlere ‘vız gelir, tırıs gider’ diye cevap veriyoruz” dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetimi katıldı. 23 Temmuz’un Kayseri için çok bereketli geçtiğini söyleyen Özhaseki, “23 Temmuz tarihi bizim için önemliydi. Kayseri için önemli bir gündü, anlamlı bir gündü. O günü de çok şükür başarıyla atlattık. Bunun da sevinci içerisindeyiz. O gün ne vardı diye bakacak olursak, tam 30 milyarlık açılış vardı. Bu Kayseri tarihinde yapılmış olan herhalde en büyük açılışlardan birisi olsa gerek ve ya en başında olanı. Burada 83 tane kamuya ve bakanlıklarımıza ait açılışlar vardı. Yani TOKİ, İller Bankası, Milli Eğitim, üniversite, askeri tesisler, ulaştırmaya ait ve bir de ayrıca Kayseri için önemli olan Sağlık Bakanlığı’na ait açılışlar vardı. İçerisinde Develi, Yahyalı, Bünyan, Sarız gibi devlet hastanelerinin ve birçok sağlık merkezinin de açılışı vardı. Bunların toplam bedeli, kamunun yapmış olduğu yatırımların bedeli 5.2 milyar lira. Sonra belediyelerimize ait 303 tane açılış vardı. Başta büyükşehir belediyemizin yaklaşık 3.5 milyarlık Kocasinan, Melikgazi, Talas, Yeşilhisar gibi belediyelerimizin çok ciddi açılışları vardı. Bunlara 1 yıl boyunca neredeyse emek verdiler. Nihayetinde 303 tane, belediyelerimize ait olan hizmetin de açılışını yapmış olduk. Bunların toplam bedeli de 4.4 milyar lira. Son olarak da özel sektöre ait, çoğunluğu fabrika olmak üzere 91 tane iş yerinin açılışı vardı. Topladığımız zaman 29.7 milyar yani tam 30 milyarlık açılışı Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği günde yapmış olduk. Bütün bunlar yapıldığında inşallah 3 sene sonra hızlı tren de Kayseri’de çalışmaya başladığında Kayseri Ankara arası 2 saate düşecek. Toplamda tam 54 milyar liralık bir temel atma ve yatırımla karşı karşıyayız. 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri için çok bereketli geçti” dedi.
“Yalan söylemlere vız gelir tırıs gider diyoruz”
Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın işçilerin servislerle miting alanına taşındığı iddialarına karşı yaptığı açıklamasında, “İşçi arkadaşlarımızın çıkış saati ve otobüslere bakarsanız kimisi sağa kimisi de sola gidiyor. Nihayetinde 35 bin işçi arkadaşımız toplanmışlar ve meydana geliyorlar. Ne yapalım? İşçi arkadaşları almayacağız mı diyelim? İşçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir muhabbeti var ve o arkadaşlar miting alanına kadar gelmişler, şeref vermişler. Allah razı olsun, bundan dolayı da mutlu olduk. Bu tür arkadaşlara söylediğim bir şey var, bir başkasını karalayarak kendi iyiliğinizi ispatlayamazsınız. İyi olduğunuzu da söyleyemezsiniz. Başkaları kötü diyerek temize de çıkamazsınız. Eğer Kayserilinin gözünde birazcık itibarımız, yerimiz olsun diyorlarsa önce yalanı bırakacaklar. Kumpası bırakacaklar. Eski milletvekilleri de yeni milletvekilleri de. Genel başkanlarına benziyorlar. Aynı onun gibi ömürleri yalanla geçiyor. İtibarlı olmak istiyorlarsa yalanı ve kumpası bırakacaklar. Sonra da Türkiye için ne düşünüyorlarsa net olarak insanlara bunu ifade edip inandıracaklar. Bunun dışında başka bir yolu yok. O yüzden biz bu tür işlere biraz gülüyoruz. Biraz da söyledikleri de vız gelip tırıs gider diye de cevap veriyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Kayseri’den Günaydoğu’ya bağlantı çalışmalarımız sürüyor”
Kayseri Antep ve Maraş arasındaki mesafeyi düşürerek daha konforlu bir ulaşım yolu için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu arada proje olarak da Nevşehir üzerinden Adana istikametine bir bağlantı yolu istedik, Mersin tarafına daha hızlı gidebilmek için. Bundan sonra üzerine düşüp hep birlikte takip edebileceğimiz bir proje de, özellikle Maraş yolu ve Gaziantep bağlantısı. Tomarza üzerinden 10’a yakın tünelle birlikte bu yol yenilendiğinde Maraş yolu 200 kilometre gibi bir mesafeye düşüyor. O zaman Antep de 250 kilometreye düşüyor. Kayseri Antep arası 22.5 saatte artık aşılabilen çok ferah bir yol olacak. Önceden Pınarbaşı üzerinden gittiğimizde Dokuzdolambaçlar civarında çektiğimiz sıkıntıları biliyoruz. Yollar sürekli kapanır, o karlı ortamlarda zorluklar çekerdik. Şimdi bu projenin de birinci etabını bu arkadaşlar bitirmişler, ikinci etabını hazırlıyorlar. Uygulama projesi çıktığında oranın da ihalesini yaptırıp, özellikle Kayserinin Güneydoğu bağlantısını da böylece sağlamış olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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