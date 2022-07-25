Başkan Büyükkılıç, trafiğe açılan 17.5 milyon TL'lik katlı kavşağı yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık maliyeti 17 milyon 500 bin TL olan ve yapımı tamamlanan Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı’nın kesiştiği katlı kavşağı yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Trafiği rahatlatmak amacıyla katlı kavşak projemizi kısa sürede açtık ve hayata geçirdik” dedi.

Kent merkezindeki ulaşım ağını daha modern ve konforlu hale getirerek vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sunmak amacıyla proje ve yatırımları sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Eşref Bitlis ile Hulusi Akar Bulvarı kesişiminde bulunan ve yapımı tamamlanan katlı kavşak projesini yerinde inceledi.

Yapımı tamamlanan katlı kavşağı denetleyen Başkan Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı’ndan gelip Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı’na, oradan da Talas istikametine devam edecek trafiğin akıcılığı amaçlanan katlı kavşak ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı’dan son durum hakkında bilgi aldı.



“YOLUMUZ TRAFİĞE AÇILDI”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sivas Caddemizden Eşref Bitlis Bulvarı güzergâhı olarak bilinen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı kesip geçen yolumuz alt geçidin tamamlanmasıyla trafiğe açılmış oldu. Buradan devam ettiğimizde üniversitemize ve aynı zamanda Hulusi Akar Bulvarı’na ve yine Talas’a Mevlana Mahallesi’ne gidecek şekilde trafiği rahatlatmış olduk. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“17 BUÇUK MİLYON TL’YE MAL OLMUŞ DURUMDA”

Çevresindeki düzenleme çalışmalarının da bir hafta içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Biz trafiği rahatlatmak amacıyla kısa sürede açtık ve hayata geçirdik. Dikkatli bir şekilde kullanırsak inşallah bir kazaya, belaya da sebebiyet vermeden, böylece bir hizmeti daha paylaşmış oluruz. Emeği geçenlere, yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhımız alt geçidiyle beraber 17 buçuk milyon TL’ye mal olmuş durumda. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, incelemeler esnasında ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisini karşılayan çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara Kayserispor forması hediye etti.



KATLI KAVŞAK PROJESİ İLE TRANSİT GEÇİŞLER

Yapımı tamamlanan katlı kavşak ile Mustafa Şimşek Bulvarı’ndan gelip Eşref Bitlis Bulvarı’na, oradan da Talas istikametine devam edecek trafiğin akıcılığı amaçlanırken, kavşak sayesinde Sivas Caddesi ve Mustafa Şimşek Bulvarı’ndan gelen araçlar Aşık Veysel Bulvarı’na gelmeden Eşref Bitlis Bulvarı yönüne dönerek, alt geçitten Talas istikametine transit geçiş yapabilecek. Yoğun trafik hacmine sahip Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarındaki yoğunluğu alması öngörülen kavşak aynı zamanda bu bulvarlar üzerinde yapımı tamamlanan alt geçitleri tamamlayıcı nitelikte olurken, yapımı tamamlanan kavşaktan Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’na kadar olan 850 metre uzunluğunda ve 30 metre imar genişliğindeki yolda da çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 42 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde kapalı kesite sahip alt geçit ile yayaların karşıya güvenli geçiş yapabilmesi için yine aynı tüp içerisinde yaya geçidi ile 2 adet asansör yapılması planlandı. Yollarla birlikte toplam maliyeti yaklaşık 17 milyon 500 bin TL olan proje ile bölgenin ulaşım konforunun arttırılması hedeflendi.

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