Fatih Erbakan: Kasa başındakilerle masa başındakilerin oyunlarını bozacağız

KAYSERİ, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz kasa başındakilerle masa başındakilerin oyunlarını bozacağız. Her iki taraftan da bir hayır gelmeyeceğini milletimize anlatacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Kayseri İl Başkanlığı 2´nci Olağan Genel Kongresine katıldı. Erbakan, Erciyes Kültür Merkezi´nde düzenlenen kongrede yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi kongrelerinin büyük katılım ve coşkuyla yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu kongrelerdeki muhteşem katılım ve coşku, memleketin her köşesinde bizlere gösterilen büyük teveccüh, bu aziz milletin milli görüş iktidarına duyduğu büyük özlemin tezahürüdür. Evet oyunu bozmak için Refah´ın vakti geldi. Bu öyle bir oyundur ki, vatandaşın bütün emeğini, tasarrufunu, ülkenin bütün birikimini götürür, tefecilere verir. Ahlak ve maneviyatımıza, bizi biz yapan değerlerimize sağlı, sollu darbeler indirilir. LGBT gibi sapkın oluşumlara, sağdan, soldan örtülü ve açık destekler verilir. Batıdan ithal kanunlar, batı taklidi uygulamalar yüzünden evlilikler azalır, boşanmalar artar. Bu öyle bir oyundur ki, milli paramızın itibarı, 'ver mehteri' çağrıları eşliğinde her geçen gün azaltılır. 'Vatan-millet-Sakarya' türküleri eşliğinde halk her geçen gün daha da fakirleşir."

'İKİ TARAFTAN DA BİR HAYIR GELMEYECEĞİNİ MİLLETİMİZE ANLATACAĞIZ'

İktidar ve muhalefet partilerini eleştiren Erbakan, "Bir tarafta kasa başındakiler yani iktidar kanadı, diğer tarafta masa başındakiler yani muhalefet kanadı. Kasa başındakiler 20 senedir iş başında, yıllardır denenmiş, görülmüş, masa başındakiler de geçmişte denenmiş, yetki sahibi olmuş ve millete bir şey verememişler. İşte biz Yeniden Refah Partisi olarak kasa başındakilerle masa başındakilerin oyunlarını bozacağız. Her iki taraftan da bir hayır gelmeyeceğini milletimize anlatacağız" dedi. .

'ÜRETİCİ MAHSUPLAŞMADA BORÇLU ÇIKARILACAK'

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Sayın Tarım Bakanı maliyetler yüzünden tarlasını ekemeyen çiftçiye nakdi destek değil, ayni destek verileceğini, mazot, gübre, tohum temin edilerek bir maliyet çıkartılacağını, hasat sonunda da bu ayni desteğin parasal karşılığının ürün fiyatı üzerinden mahsuplaşılacağını ifade ediyor. Üreticiye verilen ayni desteğin tutarı, sezon sonunda mahsuplaşma aşamasına gelindiğinde yapılan zamlarla başlangıçtaki tutarın 2-3 katına çıkmış olacak. Üretici bırakın ürünün karşılığını alıp kazanç elde etmeyi, mahsuplaşmada borçlu çıkarılacak. Mazotun, gübrenin, tohumun, ilacın bedeli katlanmış şekilde üreticiden geri alınacak. Bunun da adı `ayni destek´ olacak. Şayet bu plan yürürlükte olsaydı; geçen yıl litresi 7,5 liradan verilen 2 bin litre mazot için bugün üreticinin hasat ettiği üründen litresi 30 TL´yi aşan mazot üzerinden mahsuplaşacaktı. 15 bin liralık mazot aldım diye hesap eden çiftçinin karşısına bu sene 60 bin liralık ödeme çıkacaktı. Gübre için de yüzde 300 zamlı fiyat talep edilecekti. Üreticiler bunu veremeyince de arazisine, ürününe el konulacaktı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine 4 ayda 37 milyar lira ödeyen, imtiyazlı holdinglere yılda 100 milyar liraya yakın garanti ödemesi yapan, bu yıl faize 330 milyar lira ödeyen iktidar; çiftçiye-besiciye gelince vereceği ayni desteğin bedelini mahsuplaşarak kat kat fazlasıyla geri alacağını söylüyor. Bunun adı da `Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Model´ oluyor."

'YÜZDE 150 MAAŞ ZAMMIYLA İŞE BAŞLAYACAĞIZ'

Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan´ın başbakan olduğu 54´üncü hükümette bir senede 70 milyar dolar kaynak bulduklarını söyleyen Erbakan, "Şimdi geleceğiz, bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız inşallah. Milli Görüş 54´üncü hükümette işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320'ye varan zamlar yaptı. Biz de gelir gelmez, Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız inşallah. Aynen 197677'de ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdiğimiz gibi bu sefer de 81 ilimize 681 refah projesini gerçekleştireceğiz. İşsizlik diye bir problem kalmayacak" dedi.

Kongrede Önder Narin tüm delegelerin oyuyla yeniden il başkanı seçildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

