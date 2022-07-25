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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'nin temizlik seferberliği devam ediyor

İHA

Melikgazi'nin temizlik seferberliği devam ediyor

Melikgazi Belediyesi her hafta bir mahallede toplu olarak yapılan temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu hafta Alpaslan ve Köşk Mahallesi'nde tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışma yaptığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi bizim evimiz, o yüzden evimizi de temiz tutmak görevimizdir. Bu çerçevede toplu temizlik çalışmalarımızı rutin hale getirdik. Periyodik halde her hafta bir mahalle toplu olarak temizleniyor. Çalışma çerçevesinde Ulaşım, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda mahallede temizlik, hafriyat alımı, yol süpürmesi, ilaçlama, geri dönüşüm, budama, yol ve kaldırım onarımı ve parklarda tadilat yaptı. Toplu çalışma sayesinde mahallelerin eksiklikleri de giderildi. Ekiplerimiz kış gelene kadar ilçemizin diğer mahallelerini de en detaylı şekilde temizlemeye devam edecekler. Tertemiz ve pırıl pırıl bir Melikgazi için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

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