Pilav şenliğine vatandaşlardan yoğun ilgi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Pilav Şenliği’ Programına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, yapılacak olan hasatların bereketli olması temennisinde bulunarak; “Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Hafta sonu Obruk Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle hasatlarımız bereketli olsun. Malum süreç nedeniyle 2 yıldır bir arada olamıyorduk. Çok şükür tekrar sizlerle birlikteyiz. Obruk Mahallemize yurt dışından, Kayseri’mizden ve farklı yerlerden gelen hemşehrilerimiz var. Yurt dışından gelen hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı nasip eylesin. Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Ellimizden geldiğince mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamaları için projeler üretiyoruz. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise; Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.