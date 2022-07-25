Ulaşım A.Ş.'den önemli duyuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Aşık Veysel Bulvarı ile 30 Ağustos Bulvarı’nın Sivas Bulvarı üzerinde kesiştiği dönel kavşak bölgesinde, raylı sistem hattında zorunlu bakım çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Kent merkezi ve kırsalda yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da konforlu ve güvenli hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih edilen ulaşım araçlardan raylı sistem hatlarında dönem dönem bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ulaşım A.Ş. Aşık Veysel Bulvarı ile 30 Ağustos Bulvarı’nın Sivas Bulvarı üzerinde kesiştiği dönel kavşak (İpek Saray) bölgesinde, raylı sistem hattında zorunlu bakım onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu. Ulaşım A.Ş.’nin yürüteceği çalışmalar nedeniyle 27 Temmuz 20225 Ağustos 2022 tarihleri arasında Raylı Sistem T1 hattı(Organize Sanayiİldem 5) seferleri, araç değişimleri yapılarak gerçekleştirilecek. Ulaşım A.Ş. ekiplerince, Hunat Hatun ve Fuzuli istasyonlarında yapılacak araç değişimleri esnasında istasyonlarda oluşabilecek yoğunluktan yolcuların en az şekilde etkilenmesi için gerekli tedbirler alındı. Ayrıca yolcular tarafından istasyonlarda yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmelere uyulması önem arz ediyor.

Öte yandan zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle kavşak bölgesinde karayolu trafiği kısmi olarak hizmet verecek.

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