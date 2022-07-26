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7.5 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor Uzman Antropolog Ömer Dağ: “Yeni çalışma alanımız Türkiye ve Avrupa’da birçok çalışmaya örnek olacak”

İHA

7.5 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor Uzman Antropolog Ömer Dağ: “Yeni çalışma alanımız Türkiye ve Avrupa’da birçok çalışmaya örnek olacak”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Taşhan Maallesi’nde 7.5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmaları yeni lokalitesinde devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Yeni çalışma alanımız Türkiye ve Avrupa’da birçok çalışmaya örnek olacak” dedi.
Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi’nde 2018 yılında başlayan ve 7.5 milyon yıllık tarihi aydınlatacak olan fosil çalışmaları bu sene Haziran ayında yeniden başladı. Birçok bilim insanının dikkatini çeken alanda kazı çalışmalarını farklı bir alanda devam ettiren kazı ekibi, bu sene yeni yapacakları çalışmalarla birlikte Türkiye ve Avrupa’ya örnek olmayı hedefliyor
Yeni bir seviyede çalışmalarına başladıklarını söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Kazı çalışmalarımız 2018 yılından beri devam ediyor. Bu yıl da Haziran ayı itibariyle kazı çalışmalarımıza başladık. Müze Müdürlüğü, Kazılar Daire Başkanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı izni ve destekleri ile kazılarımız devam etmekte. Önceki yıllarda bulduğumuz eşsiz örnekler birçok bilim insanının dikkatini çekti. O yüzden de lokalitemize yoğun bir ilgi gösterdiler. Kendilerini misafir ettik. Bu sene çok önemli bilim insanları direkt kazı alanımıza gelip yerinde engin bilgilerini bizlerle paylaştı. Taşhan Mahallesi’nde belli bir seviyemiz yoktu. Bu kadar yoğun bir şekilde gelen alanımız yoktu. Bu sene onun tespitini sağladık. Şu anda da o alanda bulunuyoruz. Hemen burada yoğun bir fosil buluntumuz var. İç içe geçmiş bağırsak şeklinde bir yerde depolanmış durumda” dedi.
“Yeni lokalitemiz yaş tayininde kolaylık sağlayacak”
Çalışmaların başladığı yeni bölgede bulunan tabakalarının belirginliğinden dolayı yaş tayininde büyük kolaylık elde edeceklerini söyleyen Ömer Dağ, “Örneklerimizde yine genelde 3 toynaklı atlarımız var, filin atasına ait örneklerimiz var, boş boynuzlulara ait örneklerimiz var. Gergedan grubuna ait örneklerimiz mevcut. Yine bu sene yoğun bir fosil buluntusuyla inşallah güzel ürünler ortaya çıkaracağız. Bu sene aynı zamanda şöyle bir şey yapıyoruz, çıkan fosilleri laboratuvar ortamına zaten taşıyoruz ama bu sene aynı zamanda hem laboratuvar hem de alan çalışmamızı ortak yürütüyoruz. Çünkü çıkan örnekler çok değerli örnekler. Aynı zamanda kalıplarını da alıyoruz. Bu sene çalışmamız bu şekilde yürüyor. Aslında kalıp almamızın en büyük sebebi tamamen görsel olarak insanların gözünde canlansın diye direkt ayaklandırmasını sağlamak için kalıp alma işlemlerine başladık. O yüzden bu sene böyle bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki çalışmalardan beklenti büyük çünkü korunma durumu, çıkan örneklerin eşsizliği anlamında beklenti çok yükselmiş durumda. Gelen bilim insanlarının söylemleri doğrultusunda ve bizim kendi çalışmalarımız doğrultusunda. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Lokalitemizin en büyük avantajı da tabakası çok belirgin olduğu için yaş tayininde bize çok kolaylık sağlıyor. O yüzden tabakamızın çalışması, yaş anlamında bize doğru bilgileri verebilecek bir fosil alanımız var. Türkiye ve Avrupa’daki çoğu çalışmaya örnek olacak bir lokaliteye sahibiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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