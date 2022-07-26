Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

İHA

Talas Belediyesi'nin yaz kursları devam ediyor. Kadınlara yönelik düzenlenen ve 9 farklı branşta gerçekleştirilen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Fatma Bacı ve Bacıyanı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde ev tekstili ve kuaförlük başta olmak üzere birçok alanda eğitim veriliyor.

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas Belediyesi’nin yaz kursları devam ediyor. Kadınlara yönelik düzenlenen ve 9 farklı branşta gerçekleştirilen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Fatma Bacı ve Bacıyanı Rum Kadın Kültür Merkezi’nde ev tekstili ve kuaförlük başta olmak üzere birçok alanda eğitim veriliyor.
Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen eğitim programlarında ev tekstili ürünleri hazırlama ve pasta yapımının yanı sıra, fön çekimi, sepet örme, takı yapım teknikleri ile tahrirci/çinicilik branşlarında kursları devam ediyor. Merkezde ayrıca çocuklar için de satranç, karakalem ve zeka oyunları kursları da devam ediyor. Hafta içi her gün 9.0016.00 saatleri arasında düzenlenen kurs programlarına katılan kadınlar hem kendilerini geliştiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. 9 farklı branşta verilen kurslarda toplam 250 kursiyer bulunuyor. Konuyla alakalı düşüncelerini aktaran kursiyerler, düzenlenen kurslar sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunurken yeni becerilere sahip olduklarını söyledi. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen kadın kurslarına daha önce de katıldığını ifade eden Kadriye Muslu isimli kursiyer, çok memnun kaldığını ve güzel imkanlar sağlandığını kaydetti. Bir diğer kursiyer Binnaz Polat da kursan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Üniversiteye hazırlanan Nazar Aycan isimli genç kursiyer de yaz mevsimini verimli geçirmek için bu kursların çok önemli olduğunu belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD ile Kayseri Üniversitesi arasında ortak çalışma MÜSİAD heyeti, Kayseri Üniversitesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER MÜSİAD ile Kayseri Üniversitesi arasında ortak ...
Kaçan şüpheli şahsı yakaladı, kalp krizi geçirdi Kayseri'de sağlık kontrolünde kaçan şüpheli şahsı yakalayan polis memuru kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Kaçan şüpheli şahsı yakaladı, kalp krizi ...
Kayseri'de fuhuş operasyonuna 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de fuhuş operasyonuna 1 gözaltı
Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'nin yıldızları Kocasinan'dan yetişecek"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'nin yıldızları ...
Soğanlı ve Erdemli Vadisi yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Soğanlı ve Erdemli Vadisi yeniden hayat buluyor
Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor
Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda ...
Kayserililer doğaya akın etti
YEREL HABERLER Kayserililer doğaya akın etti
Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada beklemiş
YEREL HABERLER Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada ...
7.5 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor Uzman Antropolog Ömer Dağ: “Yeni çalışma alanımız Türkiye ve Avrupa’da birçok çalışmaya örnek olacak”
YEREL HABERLER 7.5 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor Uzman ...
Başkan Büyüksimitci: “Finansa erişimin kolaylaştırılması sanayinin çarklarının dönmesi için önemli” KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Küresel enflasyondan dolayı büyümede oluşan yavaşlama, verilere yansımaya başladı”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Finansa erişimin ...
Çiçek toplarken fenalaşan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çiçek toplarken fenalaşan yaşlı kadın yaşamını ...
Ulaşım A.Ş.'den önemli duyuru
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den önemli duyuru
CMDP 2022 yılı çerçevesinde Sivas'ta yeni proje desteklenecek
YEREL HABERLER CMDP 2022 yılı çerçevesinde Sivas'ta yeni proje ...
Yeni Mahalleye 4 bin metrekarelik park
YEREL HABERLER Yeni Mahalleye 4 bin metrekarelik park
Büyükşehir'in kültür turları, gurbetçilere Kayseri'yi tanıtıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in kültür turları, gurbetçilere Kayseri'yi ...
KAYMEK 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER KAYMEK 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kurs ...
Uluslararası Bisiklet Yarışları'nda pedal sesleri Kayseri Erciyes’te yankılandı
YEREL HABERLER Uluslararası Bisiklet Yarışları'nda pedal sesleri ...
Melikgazi’nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi
YEREL HABERLER Melikgazi’nin 10 badminton sporcusu milli takına ...
Başkan Yalçın, Patievinde minik dostlarla
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, Patievinde minik dostlarla
2 bin 200 metre rakımda sağlık kampı Şeker ve astım hastaları Erciyes'e koştu Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek performanslı bir başarı grafiği elde edeceğiz"
YEREL HABERLER 2 bin 200 metre rakımda sağlık kampı Şeker ve astım ...
Pilav şenliğine vatandaşlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Pilav şenliğine vatandaşlardan yoğun ilgi
ERÜ Hayvan Hastanesi, 2022 yılının ilk yarısında 9 bin 330 hasta kabul etti ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan: “Kedi ve köpek besleme eğilimi alışkanlık haline gelmeye başladı”
YEREL HABERLER ERÜ Hayvan Hastanesi, 2022 yılının ilk yarısında 9 ...
Melikgazi'nin temizlik seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'nin temizlik seferberliği devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.