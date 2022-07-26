Kayseri'de fuhuş operasyonuna 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen A.Ç. (62), polis tarafından gözaltına alındı. Fuhuş yapan 2 kadın ve onlarla ilişkiye girdikleri belirlenen 2 kişiye toplam 18 bin 896 TL para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.'nin (62) Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak´taki adresinde Z.T. (48) ve Ç.T. (39) isimli kadınlara çaresizliklerinden faydalanarak para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirlendi. A.Ç.'nin kadınlardan komisyon aldığını tespit etti. A.Ç., gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın ile onlarla ilişkiye girdikleri belirlenen 2 kişiye toplam 18 bin 896 TL ceza kesildi. Fuhuş yapılan ev de mühürlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2022-07-26 12:55:08
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