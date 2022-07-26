MÜSİAD ile Kayseri Üniversitesi arasında ortak çalışma MÜSİAD heyeti, Kayseri Üniversitesi’ni ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Başkan Yardımcıları Ahmet Yurtlu ve Mustafa Subaşı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Üniversitesini ziyaret ettiler ve yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda üniversite yönetimi ile istişarelerde bulundular.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen istişare toplantısına, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Karahan, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Oğuz Öcal, Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Demiral ile Genel Sekreter Mehmet Akkuş, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Başkan Yardımcıları Ahmet Yurtlu ve Mustafa Subaşı ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Senato Salonunda yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesi’nin misyonunda da belirtildiği üzere uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, toplumsal fayda oluşturan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücü yetiştiren bir üniversite olduğunu ifade etti. Rektör Karamustafa; “Üniversitelerin ana görevi bilgiyi üreterek ve bu bilgiyi toplumla paylaşarak, toplumun daha ileriye gitmesini sağlamaktır. Kayseri Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden ayıran en temel özellik, mesleki ve teknik eğitime odaklanmış bir üniversite olmasıdır. Üniversitemiz 2018 yılında Erciyes Üniversitesi’nden ayrılarak Kayseri merkez ve ilçelerinde kuruldu. Kayseri Üniversitesi, Türkiye’nin lokomotif gücü olan “ara” değil “ana” insan gücünün yetiştirilmesinde, sanayi ve ticaret kenti olan Kayserimizde önemli bir boşluğu doldurmak üzere kurulmuş bir üniversitedir. Ülkemizde buna benzer birçok üniversite var, ancak Kayseri’nin Anadolu’nun merkezinde önemli sanayi ve ticaret üssü nitelikteki bir kent olması, Kapadokya gibi önemli bir turizm ve kültür merkezinin odağında bulunması da son derece önemlidir. Bu bağlamda biz iş dünyasıyla bütünleşmeyi, iş dünyasıyla ilişkileri, iş dünyasıyla staj ile uygulamaları ve mezuniyet sonrasında öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini önemsiyoruz” dedi.

Konuşmasında iş dünyasının üniversitelerinden beklentilerine de değinen Rektör Karamustafa, “Üniversitemizde verilen eğitim ile iş dünyamız ve sanayinin beklentileri farklı olursa, sanayi ve üniversite iş birliğini sağlayamayız. Dolayısıyla iş dünyamızın ve sanayimizin beklentilerine karşılık vererek, sanayimiz ve iş dünyamızla entegre olmalıyız ki, mezunlarımız günün değişen koşullarına bağlı olarak sektör tarafından tercih edilsinler. Mezunlarımızın sadece Kayseri için değil aynı zamanda ülkemiz hatta yurtdışında da istihdam edilebilir nitelikte olmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda, uluslararası düzeyde karar verici beyaz yakalı işlerde tercih edilebilir insan kaynağı olması için çalışıyoruz. Bugün burada bizim ziyaret edeceğimiz birimlerimiz öyle sıradan seçilmiş birimler değiller. Teknik Bilimler MYO daha önceden Erciyes Üniversitesinin bünyesinde faaliyet göstermiş olan Kayseri Meslek Yüksekokulu olarak 4050 yıllık bir eğitim birimi. Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO keza aynı şekilde yaklaşık 20 yıllık geçmişi var. Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz var. Her ne kadar kurulalı yeni olsa da ElektrikElektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleriyle, istihdam ettiğimiz öğretim elemanlarımızın nitelikleri ve heyecanları bakımından oluşturduğumuz laboratuvarlarımız ve atölyelerimizin dinamik yapıları açısından, iddialı bir mühendislik fakültesi olarak geliyor” diye konuştu.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise konuşmasında; “MÜSİAD olarak yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz bu ziyaret kapsamında Kayseri Üniversitesi ile birlikte neler yapabiliriz onları değerlendireceğiz. Öncelikle Kayseri Üniversitesi ile gurur duyuyoruz. Kayseri Üniversitesi genç, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Bizler iş dünyası olarak, öncelikle iş insanıyız. Pratik sonuç almayı, çözüm odaklı ve uygulamanın yapıldığı alandaki çalışmalar biraz daha kıymetli. Bu noktada Kayseri Üniversitesiyle yapacağımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunacağız” dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte üniversite kampüsü gezildi, MYO ve araştırma merkezleri, laboratuvar ve atölyelerde teknik incelemelerde bulunuldu.

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