85 yaşındaki Alzheimer hastası, 19 gündür kayıp



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hava almak için dışarı çıkan ve Alzheimer olduğu belirtilen Hacı Ömer Yılmaz'dan (85), 19 gündür haber alınamıyor.

Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi'nde yaşayan Hacı Ömer Yılmaz, 7 Temmuz'da hava almak için dışarı çıktı. Evden uzaklaşan Yılmaz, bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri arama çalışması başlattı, AFAD ve JAK timleri arama yaptı ancak Yılmaz, 19 gündür bulunamadı. Hacı Ömer Yılmaz'ın oğlu Tuncay Yılmaz, "Babam hava almak için ayrıldı. Bir daha da geri dönüş yapmadı. Telefonunu evde bırakmış. Babamda Alzheimer başlangıcı vardı. Uzun süredir kendisinden haber alamıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Yetkililer yaşanan olayla ilgili arama çalışması gerçekleştirdi ama babam bulunamadı. Arama çalışmalarının genişletilmesini istiyoruz" dedi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-26 13:44:54



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