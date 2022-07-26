Misafirhane Projesi'nde imzalar atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Mehmet İştahlı arasında Hasta Yakınları Misafirhanesi’ne katkı sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Büyükkılıç, “Sizler şehrimizin onuru, gururu, hayırsever güzel insanlarısınız. Allah, daha çok hayırlı imzalar attırmayı nasip eylesin” dedi.

Gönül belediyeciliğini esas alıp şehre daha çok vizyon katma yolunda özellikle hayırseverler ile işbirliği yaparak büyük projelere imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni bir projeyi daha kente kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever iş insanı Mehmet İştahlı arasında Şehir Hastanesi karşısında bulunan Hasta Yakınları Misafirhanesi’ne katkı sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Başkan Büyükkılıç, hayırseverler Mehmet ve eşi Serpil İştahlı katıldı. Başkan Büyükkılıç, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hem samimi, hem hayırsever hem de fedakâr bu güzel aileyi tebrik ediyorum. Hatırlanacağı üzere daha önce bir cami için besmele çekip, imzalar atılmıştı. Daha sonra bu sosyal tesisimiz için imzalar atılıyor” dedi. Hayırseverlerin şehrin onuru ve gururu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Cenabı Allah sizlere helalinden bol rızık versin. Sizler şehrimizin onuru, gururu, hayırsever güzel insanlarısınız. Allah, daha çok hayırlı imzalar attırmayı nasip eylesin. Şehir Hastanemizin karşısındaki bu çalışmamız ile hastanemize değişik yerlerden gelen ihtiyaç sahibi hasta yakınlarımızın yemesi, içmesi, orada gerekli ihtiyacını gidermesi, varsa istirahat etme ihtiyacı gibi bir sosyal tesisimiz olacak. Hatırlanacağız üzere Erciyes Üniversitemiz karşısına yaptırmıştık, şimdi de buraya yaptırdık” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, “Bu kelimenin kolay söylenebilen bir kelime veya cümle olmadığını bilmemiz lazım. O açıdan helalinden kazanıp, harcayan hemşehrilerimize minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Şehrimizin bir bakıma yükünü çekiyorlar. Hayırseverlerimiz her alanda cami, sosyal tesis, eğitim gibi alanlarda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar ve şehrimize en büyük katkıyı sağlıyorlar” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin üreten, kendi kendine yeten, endüstri ve ticaretin merkezi, 180 ülkeye ihracat yapan bir şehir olduğunu söyleyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayseri, Cumhurbaşkanımızın istihdam, katma değer, üretim dediği tam o merkezdir. Geçtiğimiz Cumartesi şehrimizi onurlandıran, ‘Kayseri bizi özlemiş, biz de Kayseri’yi özledik’ diye ifade ettiği anlayış içerisinde, onun yol arkadaşı olarak, bu çalışmaları yapmanın onurunu taşıyor, mutluluğunu paylaşıyoruz. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Mevla’m mahcup etmesin.”

Hayırsever Mehmet İştahlı da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Çok kıymetli Memduh başkanıma teşekkür ediyorum. Bize bu güzellikleri tattırdığı için Allah kendisinden razı olsun. Memduh başkan, Kayserimiz, vatanımız için çok güzel bir değerdir. Biz de elimizden geldiği kadar Kayserimize, vatanımıza hizmetlerimizi yapmak için uğraşıyoruz. İnşallah hayırlarımızı daha da çoğaltacağımıza inanıyorum. Memduh başkanımıza teşekkür ediyorum, Kayserimize çok değerler kazandırdı, çok çalıştı. Allah uzun ömürler versin, kendisinin ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu. Hayırsever Serpil İştahlı ise “Burada bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbimden daha fazla devam etmesini diliyorum, bugünümüze çok şükür. Kayseri çok şanslı bir şehir, böyle yöneticilerin olması çok güzel bir şey, teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Mehmet İştahlı ve eşi Serpil İştahlı arasında işbirliği protokolüne imzalar atıldı.

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