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İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) ERCİYES Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi.

Erciyes Cup´a Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler ile Yeni Malatyaspor katıldı. Turnuva boyunca galibiyet 3, beraberlik 1 puan ve atılan her gol 1 puan olarak belirlendi. MKE Ankaragücü turnuvada 2 beraberlik 1 galibiyet elde ederken 8 gol kaydetti. Ankaragücü turnuvayı 13 puanla birinci olarak tamamlarken, Alanyaspor 9 puanla ikinci, Kayserispor 8 puanla üçüncü, Amed SF 5 puanla dördüncü oldu. Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği turnuvayı puansız tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-07-26 14:50:37



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