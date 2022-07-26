Kayserispor turnuvada üçüncü oldu

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Kayserispor, Erciyes Cup Futbol Turnuvasını 3. sırada tamamladı.



5 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Erciyes Cup Futbol Turnuvası sona erdi. 3 müsabakada 13 puan toplayan Süper Lig ekibi Ankaragücü, turnuvayı birinci sırada tamamladı. 9 puan toplayan Alanyaspor ikinci sırada kalırken, Kayserispor ise turnuvayı 3. sırada bitirdi. İlk maçında Ankaragücü ile 22 berabere kalan, Alanyaspor’u 21 mağlup eden Kayserispor, son maçında Amed Sportif’e de 20 mağlup olmuştu.

Turnuvada Amed Sportif dördüncü, Yeni Malatyaspor beşinci oldu.

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