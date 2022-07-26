7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polisten kaçamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında 'hırsızlık' suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.