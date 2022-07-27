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Büyükkılıç'tan 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle 'genç dostu' şehir Kayseri'ye davet

İHA

Büyükkılıç'tan 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle 'genç dostu' şehir Kayseri'ye davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tercih yapacak üniversite öğrencilerini, medeniyetler, hayırseverler, turizm, ticaret, gastronomi ve öğrenci şehri Kayseri’ye davet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ederek, tercih yapacak öğrencileri, 5 üniversitesi ve 80 bin öğrencisi ile ‘öğrenci dostu’ Kayseri’ye davet etti. Makarrı ulema olarak nitelendirilen, 6 bin yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’nin, üniversite öğrencileri için en doğru tercih olacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade etti.

“KAYSERİ’MİZ ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ”
Büyükkılıç, Kayseri’nin adeta açık hava müzesi olduğunu belirterek, “Kayseri’miz, Asur, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi gibi pek çok farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış, söz konusu uygarlıklara ilişkin çok sayıda tarihi eseri, değeri de bulunduran, doğa güzellikleri ile adından söz ettiren, belediyecilik hizmetlerini en üst düzeyde tuttuğumuz bir şehir” dedi. Kayseri’nin 5 üniversite ve 80 bin öğrenciyi bağrında barındırdığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “5 üniversitemiz var. Erciyes Üniversitemiz, Abdullah Gül Üniversitemiz ile Kayseri Üniversitemiz devletimizin üniversitesi. Nuh Naci Yazgan Üniversitemiz vakıf üniversitesi ve son süreçte Sağlık Bilimleri Üniversitemiz de Kayseri Tıp Fakültesi’ni açmak suretiyle devlet üniversitesi olarak şehrimizde yerini aldı” diye konuştu. Kayseri üniversitelerinde okumak için gelecek öğrencilerin ailelerine, çocuklarını merak etmemelerini çünkü çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu söyleyen Büyükkılıç, Kayseri’yi tercih edecek öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve tarihi değerleri olan, planlı yerleşimi, modern şehirciliği ile misafirperver halkı bağrında yaşayan bir ilde eğitim, öğretim göreceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin ailelerine seslenerek, “Kayseri, ailelerin rahatlıkla, güvenle çocuklarını göndereceği bir şehir. Belediyeler olarak üzerimize bu konuda ne düşüyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sevgili yavrularımızın elbette gönüllerinde başka yerler olabilir ama Kayseri’yi düşünüyorlarsa hiç tereddüt etmesinler, tercih etsinler pişman olmayacaklardır” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ ÇORBASI, 150 BİN GENCE ULAŞTI
Genç dostu anlayış ile çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilere yönelik sıcak çorba hizmetinde 2 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin öğrenciye dokundu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SEKİZİNCİ KÜTÜPHANE
Büyükşehir’in 8’inci kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlayan Mevlana Kütüphanesi’nin ardından yakın zamanda 2 kütüphane daha hizmete alınarak kütüphane sayısı 10’a yükselmiş olacak.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYSERİ KARİYER MERKEZİ HER YERDE
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, iş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayacak, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kayseri Kariyer Merkezi çeşitli etkinliklerde boy göstererek, özellikle gençler ve iş dünyasının ilgi odağı oldu.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri öğrencilerin yoğun ilgisi ile sürüyor.

GENÇLERE DEĞER VEREN PROJE: DEĞER GENÇLİK
Öğrenci dostu belediye Kayseri Büyükşehir’in gençlere yönelik ilk olacak bir projesi daha hayata geçti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Değer Gençlik Projesi “Gençliğe Değer” loganı ile çalışmalarını sürdürüyor.

“SİZ DERSİNİZE ÇALIŞIN, BİZ ÇAMAŞIRLARINIZI YIKAYALIM”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, öğrenci ve genç dostu kentte yaptıkları hizmetlerle öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’ın anlamlı projeleri arasında yer alan Çamaşır Yıkama Merkezi öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.

SPOR A.Ş. GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURUYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 11 tesiste, 11 branşta yaz kış demeden kurs ve etkinliklerle faaliyetlerini sürdürürken, bu çerçevede her dönem Spor Okulları ile kurslar düzenliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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