Vatandaş istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Bölgeye aile sağlık merkezi, yeşil alanlar, yollar, altyapı, üstyapı, parklar ve sosyal donatılar kazandıran Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden vatandaşlar; “Başkanım, siz isterseniz yaparsınız” dedi. Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı belirterek; “Gencinden yaşlısına herkes diyor ki; ‘Siz gayret ediyorsunuz. Siz, isterseniz yaparsınız’. Ondan sonra bizim omuzlarımızdaki yük, kat kat artıyor ve tüm alanda her şeye çözüm üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Boztepe Mahallesi’nde bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar; “Bizi, her zaman güler yüzle karşılıyorsunuz. Biz, sizi seviyoruz. Sizde, bizi seviyorsunuz. Durmadan yorulmadan gecegündüz demeden elimizden geldiğince fazlasıyla sizler için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, daha güzel yarınlarda yaşamaları için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bu doğrultuda bölgemize semt konağının yanı sıra yeşil alanlar gibi birçok yatırım yaptık. Daha önce buraya geldiğimde ağaç dikme etkinliklerinde ‘BoztepeYeşiltepe olacak’ dedim ve birçok yeşil alan ve parklar kazandırdık. Özellikle Türkiye’de örneği olmayan buraya aile sağlık merkezi kazandırdık. Mevcut durumuyla istisna mahallemiz olan Boztepe’de neler yapılacak ve neler gerekiyorsa hepsini tek tek biliyorum. Buranın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu da biliyorum. İlçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan ilk ve tek belediyeyiz. Takdir ederseniz tüm yükü bir arada taşımak mümkün değil. Elimizden geldiğince fazlasıyla en üst seviyede yükü taşımaya çalışıyoruz. Buranın askeri güvenlik bölgesi olduğu için kısıtlı imarı var. Her bir mahallenin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah bu mahallelerin hepsi, birbirinden daha farklı güzelleşecek. Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



Bölgeye aile sağlık merkezi, yeşil alanlar, altyapı, üstyapı, parklar ve sosyal donatılar kazandıran Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden vatandaşlar ise; “Başkanım, sen istersen yaparsın” dedi. Başkan Çolakbayrakdar da yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı belirterek; “En büyük motivasyonumuz vatandaşlarımızın memnuniyeti ve duasıdır. Nereye gitsek büyüklerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz ve gencinden yaşlısına herkes diyor ki ‘Siz gayret ediyorsunuz. Siz, isterseniz yaparsınız’. Ondan sonra bizim omuzlarımızdaki yük, kat kat artıyor ve tüm alanda her şeye çözüm üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Boztepe Mahalle Muhtarı Bilal Erdem ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

