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Kamyon devrildi; ağabey öldü, kardeşi yaralı

DHA

Kamyon devrildi; ağabey öldü, kardeşi yaralı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, kamyonun bariyerlere çarpıp devrildiği kazada sürücü İbrahim Oruç (19) hayatını kaybetti, kardeşi Volkan Oruç yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İbrahim Oruç'un kullandığı 38 AT 595 plakalı kamyon, bariyerlere çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü İbrahim Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda yolcu olarak bulunan, sürücünün kardeşi Volkan Oruç ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-07-27 13:19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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