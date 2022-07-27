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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bünyan'da pazaryeri ve terminal yapımı için altyapı çalışmaları başladı

İHA

Bünyan'da pazaryeri ve terminal yapımı için altyapı çalışmaları başladı

Bünyan'da uzun süredir ihtiyaç haline gelen ve Bünyanlıların yoğun talepleri üzerine yapımı planlanan kapalı pazar yeri ve mini terminal projelerinin yapımına altyapı çalışmaları ile başlandı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, farklı alanlarda hizmet edebilecek, pazar günlerinin sayısını arttıracak, organik pazar gibi birçok hizmetin bir arada sunulacağı ve ilçeye gelen vatandaşların konfor ve rahatlığını sağlamak amacıyla yapımı planlanan, mini terminal ve etkinlik gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek kapalı pazar yeri projesinin altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, "Kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelik haline getirerek yapımına hız verdiğimiz, ilçemize değer katacak, hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet verecek kapalı pazar yeri ve mini terminalin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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