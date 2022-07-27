İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinden hırsızlık yapan Z.D. ve S.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerde sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.