Kablo yakan firari şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda kablo yakarken yakalanan bir kişi yakalandı. Kablo yakarken yakalanan şahsın, firar olarak arandığı anlaşılırken şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hasdal Sokak üzerinde bir kişinin kablo yaktığı ihbarını alan Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, C.A.Y.'yi (24) kablo yakarken suçüstü yakaladı. C.A.Y.'nin yanında bulunan çantada ise 20 metre uzunluğunda çelik halat ile 15 kilo ağırlığında yakılmış bakır kablo ele geçirildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde C.A.Y.'nin firar olarak arandığı tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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