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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem pedal çeviriyorlar hem de Kayseri'yi dünyaya tanıtıyorlar

İHA

Hem pedal çeviriyorlar hem de Kayseri'yi dünyaya tanıtıyorlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş.’nin destekleri ile düzenlenen 20 ülkeden bin profesyonel sporcunun katıldığı Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları heyecanı sürüyor. Sporcular yarışlar boyunca Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den Tomarza'ya, Yahyalı'dan Bünyan’a, Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri keşfedip, dünyaya tanıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor alanında imza attığı yatırımlarla spor merkezi haline getirmeyi amaçladığı Kayseri, kış ve yaz aylarında ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 23 Temmuz’da başlayan ve 25 Eylül’de sona ermesi planlanan Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş.’nin destekleri ile Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonuyla düzenleniyor.

ERCİYES, YAZ KIŞ DÜNYA SPOR’UNUN CAZİBE MERKEZİ
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Türkiye’nin ve dünyanın sayılı tesisleri ile dikkatleri üzerine çeken Erciyes, bir kez daha uluslararası yol ve dağ bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.
Son iki yıl içerisinde merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes'te 2022 yılında da birçok yol ve dağ bisiklet yarışları gerçekleştiriliyor.
23 Temmuz’da Grand Prix Erciyes etabıyla başlayan yarışlar, 24 Temmuz’da startı verilen Grand Prix Kayseri etabı ile devam etti. 25 Eylül’de sona ermesi planlanan Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, yaklaşık 20 ülkeden bin sporcunun mücadelesine sahne oluyor. Usta bisikletçiler toplam bin kilometre uzunluğundaki parkurda pedal çevirecek.

20 ÜLKEDEN GELEN SPORCULARIN KIYASIYA MÜCADELESİ
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları’na Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katıldı. Sporcular yarışların ilk gününde 141 kilometre uzunluğundaki Grand Prix Erciyes etabında kıyasıya mücadele etti.
Yarışların ikinci gününde ise sporcular, Grand Prix Kayseri etabında Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı bitiş noktasında son bulan 131 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

SPORCULAR KAYSERİ’Yİ DÜNYAYA TANITIYOR
7 yol bisikleti ve 4 dağ bisikleti olmak üzere düzenlenecek 11 uluslararası bisiklet yarışları, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den Tomarza'ya, Yahyalı'dan Bünyan’a, Yeşilhisar'dan Erciyes’e ve Soğanlı Vadisi’nden Kapadokya'ya kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşecek. Dağ bisikleti yarışları ise 2 bin 200 metrede Erciyes Bike Park parkurlarında yapılacak.
25 Eylül’e kadar sürmesi planlanan bisiklet yarışlarının takvimi ise şöyle:
“23 Temmuz21 Ağustos Yol Bisiklet Yarışları, 23 Temmuz2022 Grand Prix Erciyes, 31 Temmuz2022 Grand Prix Yahyalı, 4 Ağustos 2022Grand Prix Velo Erciyes, 19 Ağustos 2022 Grand Prix Kapuzbaşı, 20 Ağustos 2022 Grand Prix Develi, 21 Ağustos 2022 Grand Prix Cappadocia, 17 Eylül25 Eylül Dağ Bisikleti Yarışları, 17 Eylül 2022 Kayseri MTB Cup, 18 Eylül 2022 Erciyes MTB Cup, 24 Eylül 2022 Mınature Capp MTB Cup, 25 Eylül 2022 Soğanlı MTB Cup”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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