Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde yaşayan Suriye uyruklu 2 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2022-07-28 11:44:05



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