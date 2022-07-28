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Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor Yukarıdan bakıldığında devasa yarık olarak görülen kanyon, içine girenleri mest ediyor Bölgede tek olan Avla Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci: "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

İHA

Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor Yukarıdan bakıldığında devasa yarık olarak görülen kanyon, içine girenleri mest ediyor Bölgede tek olan Avla Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci: "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde bulunan Soğanlı Mahallesi’ndeki Avla Kanyonu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yukarıdan bakıldığında devasa bir yarık gibi görülen kanyonun içine girildiğinde ise yaklaşık 20 metre derinliği bulunan yürüyüş yolu ziyaretçilerini bekliyor.
Yeşilhisar ilçesine yaklaşık 10 kilometre olan Soğanlı, Kapadokya Bölgesi’nin giriş kapısı olarak adlandırılıyor. Peri bacaları, kaya kiliseler gibi birçok doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Soğanlı, yapılan çalışmalarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Vadide bulunan Avla Kanyonu ise, görenleri kendine hayran bırakacak bir yapıya sahip. Yukarıdan bakıldığında yeryüzünde devasa bir yarık olarak görülen kanyon, Kapadokya Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 20 metre derinlikte olan ve bir başından diğer başına yaklaşık 3 saatlik yürüme sonucu ulaşılabilen kanyon, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yukarı bakıldığında gökyüzü görülen, içerisi ise yaz aylarında bile insanı üşütebilecek bir serinliğe sahip olan kanyonda yürüyenler, unutulmaz anlar yaşama fırsatı buluyor.

"Kanyonun içine girildiğinde Ağustos ayı da olsa üşüyeceğiniz bir hava olacak"
Avla Kanyonu hakkında bilgiler veren Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci, "Köyümüz turistik bir yer. Köyümüzde kaya kiliseler, bez bebekler, vadilerimizle birlikte sıcak hava balonculuğumuz başladı. Ama çok çok önemli bir kanyonumuz var bizim, Avla Kanyonu. Kanyonun derinliklerine indiğimizde daha güzel. Kanyonumuz, yürüyüşü iyi olan birinin 3 saatte tamamlayabileceği bir tur. Kanyonun özelliği iki dağın birleşmesi, yaklaşık 60 santim genişliğe ulaşan ve bazı bölgeleri daralan bir kanyon. Kanyonun içine girildiğinde Ağustos ayı da olsa üşüyeceğiniz bir hava olacak. Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz. Üzerinde kayaların asılı olduğu, kayaların üzerinde ağaçların yetiştiği bir kanyon burası. Buranın pek tanıyanı yok ama tanındığında Soğanlı turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bilindiği üzere valimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız ve kültür müdürümüzün Soğanlı ile alakalı çalışmaları var. Avla Kanyonu bölgede tek olduğunu biliyoruz. Kapadokya bölgesinde Avla Kanyonu’na benzer bir yer yok. O yüzden burayı insanların görmesi, tanıması lazım" dedi.

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