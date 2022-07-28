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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri OSB’den Kızılay’a kan bağışı

İHA

Kayseri OSB’den Kızılay’a kan bağışı

Kızılay Kan Merkezi ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, kampanyaya destek veren bağışçıları ziyaret ederek destekleri nedeniyle teşekkür etti.
Türk Kızılayı ile Kayseri OSB arasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası çerçevesinde Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu fuayesinde kan bağışı gerçekleştirildi. Kızılay Kan Merkezi ekipleri kampanyaya destek veren bağışçılardan kan aldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da bağışçıları ziyaret etti. Kızılay Kan Merkezi Doktoru Kürşat Uzandaç’tan bağışla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, bağış yapan personeli de tebrik ederek kan bağışının önemini vurguladı.

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