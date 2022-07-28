Başkan Büyükkılıç Yeraltı Çarşısı'nı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ticaretinin önemli merkezlerinden olan ve yapımı gerçekleştirilen dönüşüm çalışmaları çerçevesinde havalandırma, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve mekanik işleriyle daha modernleşen Yeraltı Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnaflarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık kentte saha gezileri yaparak, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Yeraltı Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaflarla ve vatandaşlarla görüştü. Kayseri ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan çarşıyı gezerek esnaflarla selamlaşan ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada soğutma, havalandırma sistemlerini, yeni tavanlar ile elektrik ve mekanik tesisatlarını da inceledi. Büyükkılıç, çarşının daha modern ve çağın koşullarına uygun bir alışveriş merkezi olduğunun altını çizerek, “Vatandaşlarla iç içe olmak bizler için çok önemli. Ayrıca Yeraltı Çarşı’sındaki esnaflarımızla da bir araya geldik. Kayseri’mizin önemli ticaret merkezlerinden sadece birisidir. Geçtiğimiz zamanlarda, Yeraltı Çarşısı’nın bütün elektrik panoları ve kabloları yenilendi. Çarşıda yangın algılama sistemi ve LED aydınlatma armatürleri tesis edilirken, mekanik anlamda soğutma, havalandırma sistemleri yapıldı ve mevzuata uygun yangın söndürme sistemi yapıldı. Bu çalışmalarımızla çarşımızın daha ferah ve güvenli bir ortamı oldu” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın çarşı gezisi sırasında Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ile Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de hazır bulundu.

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