Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde aynı evde kalan N.G. ve K.H. adlı mevsimlik işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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