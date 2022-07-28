Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz

DHA

Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz


Beyza AYDOĞDU / KAYSERİ,(DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonla ilgili, "Kamp süresince geçen seneden kalan olumsuz alışkanlıklarımızı pozitif hale getirmeye çalıştık. Artık maç haftasına girdik. Heyecanlıyız ve ligi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarı alanda yapılan maçla sona erdi. Antrenman öncesinde teknik direktör Çağdaş Atan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendiren Çağdaş Atan, "Hazırlıklar ufak, tefek sakatlıklar dışında iyi gidiyor. Attamah'ın geçen seneden kalan bir problemi bu sene tekrar etti. Aramızdan uzak kaldı ama yavaş yavaş antrenmanlara başlıyor. Dimitrios aramızdan uzaktı onlarda geri geliyorlar. Heyecanlıyız aslında. İyi bir fikstürle sezona başlayacağız. Takımımızı iyi görüyoruz. İyi maçlar oynadık. Hazırlık maçlarında iyi veriler aldık. Tabi ki ilk rakibimiz Beşiktaş, ciddi transferler yaptı. Saha içerinde hala sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü olduğu yanlar var ama zaafları olduğu yanlarda var. Biz bu zaafları kullanmak istiyoruz. Kamp süresince geçen seneden kalan olumsuz alışkanlıklarımızı pozitif hale getirmeye çalıştık. Artık maç haftasına girdik. Heyecanlıyız ve ligi sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Umarım öyle olur" diye konuştu.
"İLK 10 HAFTADA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN 5 TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ"
Hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini kaydeden Atan, "Krizleri fırsata çevirmeye çalışacağız. Hazır bir kadro ile sezona başladık. Ufak bir iki sakatlık oldu. Geçen seneden gelen sakatlılar ilerleyişi biraz aksattı ama çok da fazla bir sıkıntıya uğramadık. Çok fazla aksaklık olmadı. Oyun anlamında ilk günden beri iyi çalışıyoruz. Bu konuda daha avantajlı olabiliriz. Ligde tabi ki takımların hepsiyle oynayacağız ama ilk 10 haftada şampiyonluğa oynayan 5 takımla karşılaşacağız. Şu an bir puan hesaplaması yapmadık. Gönlümüzden geçen bir rakam var ama o çok gerçekçi değil. Biz önce oyunu görelim. Ne kadar güçlü oynuyoruz ne kadar iyi oyun oynuyoruz veya ne oynayabiliyoruz onu bir görelim. Ondan sonra kendimize bir sıralama ve puan hedefi koyabiliriz.  Bu seneki en temel amaç bu" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Çağdaş Atan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU
2022-07-28 21:59:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon 600 saatlik kamera kaydı incelendi, çalıntı 5 araç bulundu Yakalanmamak için çaldıkları araçların plakalarını birbiriyle değiştirmişler
YEREL HABERLER Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon 600 ...
Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 ...
Başkan Büyükkılıç Yeraltı Çarşısı'nı inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Yeraltı Çarşısı'nı inceledi
Melikgazi, en yoğun kullanılan Fatih Parkı'nı yenileyecek
YEREL HABERLER Melikgazi, en yoğun kullanılan Fatih Parkı'nı ...
Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL ...
Başkan Büyükkılıç ERÜ Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ERÜ Tıp Fakültesi Çevre ...
Hacı Duran Gültekin cinayetinin duruşması ertelendi
YEREL HABERLER Hacı Duran Gültekin cinayetinin duruşması ertelendi
Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor 1 hafta 32 bin 848 kişi sorgulandı, 26 bin 760 araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor 1 hafta 32 bin ...
Hacılar Kaymakamı Sezen emekli oldu
YEREL HABERLER Hacılar Kaymakamı Sezen emekli oldu
Başkan Çolakbayrakdar’dan Doğu Sanayi Bölgesinde tarihi hamle
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan Doğu Sanayi Bölgesinde ...
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Talas, kendi yollarını kendi çiziyor
YEREL HABERLER Talas, kendi yollarını kendi çiziyor
Hacılar’dan Kayseri OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Hacılar’dan Kayseri OSB’ye ziyaret
PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
Kayseri OSB’den Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Kayseri OSB’den Kızılay’a kan bağışı
Kayseri’de otomobil yan yattı
YEREL HABERLER Kayseri’de otomobil yan yattı
Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor Yukarıdan bakıldığında devasa yarık olarak görülen kanyon, içine girenleri mest ediyor Bölgede tek olan Avla Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci: "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"
YEREL HABERLER Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor Yukarıdan ...
Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
Cebir'de yol genişletme ve yeni park çalışması
YEREL HABERLER Cebir'de yol genişletme ve yeni park çalışması
Büyükşehir'den bir ilk daha: Kayseri Altın Eller Festivali
YEREL HABERLER Büyükşehir'den bir ilk daha: Kayseri Altın Eller ...
Büyükşehir'in 'doğal ürünler bahçesi pazarı' açıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir'in 'doğal ürünler bahçesi pazarı' açıldı
AÜB Tanıtım ve Tercih Fuarı Kayseri’de yapılacak
YEREL HABERLER AÜB Tanıtım ve Tercih Fuarı Kayseri’de yapılacak
Hem pedal çeviriyorlar hem de Kayseri'yi dünyaya tanıtıyorlar
YEREL HABERLER Hem pedal çeviriyorlar hem de Kayseri'yi dünyaya ...
Jandarma ‘güven timleri’ kentin huzuru için çalışıyor
YEREL HABERLER Jandarma ‘güven timleri’ kentin huzuru için çalışıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.