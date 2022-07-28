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Çağdaş Atan: "Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var" Kaysersipor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

İHA

Çağdaş Atan: "Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var" Kaysersipor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması ile ilgili, "Ciddi transfer yaptılar ama sahanın içerisinde organizasyon anlamında sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü oldukları yanlar var ama zaafları da var. Bu zaafları maksimum seviyede kullanmak istiyoruz" dedi.
Kayserispor, sezonun Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı. Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi. Atan, "Heyecanlıyız açıkçası, zor bir fikstürle başlayacağız. Takımızı hazır görüyorum. İyi hazırlık maçları oynadık, bizim için iyi veriler aldık. İlk rakibimiz Beşiktaş. Ciddi transfer yaptılar ama sahanın içerisinde organizasyon anlamında sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü oldukları yanlar var ama zaafları da var. Bu zaafları maksimum seviyede kullanmak istiyoruz. Geçen seneden kalan olumsuz anlamdaki alışkanlıklarımızı da pozitif hale getirmeye çalıştık kamp süresince. Artık maç haftasına girdik, heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi işler yapacağımızı, iyi oyunlar çıkaracağımızı hayal ediyorum. Umarım öyle olur" diye konuştu.

"En temel amacımız sezonu güvenli şekilde tamamlamak"
Ligin ilk 10 haftasında zorlu rakiplerle oynayacaklarının altını çizen Atan, "İlk 10 hafta olarak düşünüyoruz. Fikstürümüz gerçekten çok zor. Bu sene en büyük şanssızlığımız bu. Tabii ki bu takımların hepsiyle oynayacağız ama ilk 10 haftada 5 tane şampiyonluğa oynayan takımla oynuyoruz. Şu an açıkçası bir puan hesaplaması yapmadık. Tabii gönlümüzden geçen bir rakam var. Önce bir oyunu görelim, ne kadar iyi oynuyoruz. Ondan sonra kendimize puan ve sıra hedefi koyabiliriz. Ama bu seneki en temel amaç sezonu güvenli bir şekilde tamamlamak" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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