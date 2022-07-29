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Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İHA

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki projeleri çerçevesinde Erkilet Kütüphanesi’ni açtıkları müjdesini verdi.

'150. Yılda 150 Proje' çerçevesindebüyük bir gayretle 'kütüphaneler şehri' olma yolunda kararlılığını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Erkilet Kütüphanesi’ni Kayserililerin hizmetine sundu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN KAYSERİ’YE 9’UNCU KÜTÜPHANE MÜJDESİ
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye 9’uncu kütüphaneyi kazandırdıkları müjdesini vererek, “Büyükşehir Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve hizmete sunduğumuz bu kütüphanemiz Mevlana Kütüphanesi ile birlikte, 8 adet kütüphanemiz bulunuyordu. Geçtiğimiz aylarda Talas Mevlana Kütüphanemizin ardından Kayseri’deki kütüphanelerimize, Erkilet’te bir yenisini daha ekleyerek kütüphane sayısını 9’a yükselttik. Erkilet bölgemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

İÇERİSİNDE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE ÜCRETSİZ İNTERNET DE VAR
Modern kütüphaneler inşa ederken teknolojik olarak bütün donanımlara yer verdiklerini ifade eden Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi, Erkilet Bulvarı üzerindeki yeni kütüphanede 800 kişi kapasiteli, 15 bin kitabın yer aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:
“Erkilet’te öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve taleplerini yerine getirmek amacıyla burada bir kütüphane ortamı oluşturuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi, 15 bin basılı kitap, 22 bin ekitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 800 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmetleri ile Kayseri halkına hizmet verecek.”

YENİ KÜTÜPHANELER DE YOLDA
Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu projesini de hatırlatarak, “Ayrıca ilerleyen süreçte çocukları yaşlarına uygun olarak okumaya alıştırmak ve teşvik etmek amacıyla Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu projemiz ile 10’uncu kütüphanemizi hayata geçireceğiz. Öte yandan 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine de 5 bin 500 metrekarelik devasa bir İl Halk Kütüphanesi’ni şehrimize kazandıracağız. 6 bin yıllık geçmişiyle kadim kent Kayseri’mize daha nice kütüphaneler kazandıracağız. Çünkü bizler vatandaşlarımızın bilinçli bir toplum olarak yetiştirilmesinde kütüphanelerimizin fayda sağlayacağını çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM
Kütüphanelerimizde sadece 1 yılda Kayseri nüfusu kadar ziyaretçi ağırlandığını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, “Biz kütüphane hizmetini sunuyoruz, yavrularımız da sahipleniyor. Biz yapıyoruz, yavrularımız okuyor, öğreniyor, kendini geliştiriyor. Şehrimize açtığımız her kütüphaneyi, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜTÜPHANEYE İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ
Ayrıca, kütüphane hizmete girdiği ilk gün gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, kütüphaneye üye kaydı gün boyu sürdü. Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi öğrencisi Aleyna Doğan da, “Erkilet’te oturuyorum, burada kütüphane yoktu. Kütüphane ortamında birden fazla kişiyle herkesin olduğu ortamda olmak bana çok iyi geliyor, beni motive ediyor. Burada ekstradan kitapların olması, çalışma ortamının güzel olması çok büyük. Büyük olmasına da çok sevindim, bizim için çok güzel imkânlar sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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