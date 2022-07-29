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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı evde kaldığı arkadaşını küfrettiği için öldürdü

İHA

Aynı evde kaldığı arkadaşını küfrettiği için öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler, küfür nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, yaralı olarak tedavi altına alınan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde aynı evde kalan N.G. ve K.H. adlı mevsimlik işçiler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi ile N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan K.H., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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