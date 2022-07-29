Asayiş Devriye Ekipleri 24 kilo Hint Keneviri ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 24 kilo 450 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği; vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Buğdaylı Elagöz mahallesi yolu üzerinde bulunan kanal kenarına atılmış vaziyette uyuşturucuya konu bitkilerin olduğunu fark eden ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekiplerce yapılan araştırmalarda; su kanalı kenarına çuvallar içerisinde atılmış halde esrar yapımında kullanılan 24 kilo 450 gram Hint Keneviri bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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