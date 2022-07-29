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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı Belediyesi işçisine yüzde 52 zam yaptı

İHA

Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmetİş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 52 oranında zam yapıldı.

Yahyalı Belediyesi işçisine yüzde 52 zam yaptı

Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmetİş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 52 oranında zam yapıldı.
Yahyalı Belediyesi bahçesinde düzenlenen imza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve sendika temsilcileri katıldı. İmza töreninde belediye işçileri adına söz alan Sami Ekinci; “Kullarına teşekkür etmeyen, Allah’a şükür etmesini bilmezmiş', derler. Göreve başladığı günden bugüne kadar her zaman ve her koşulda bizlerin destekçisi olan, bugün de çalışanlarını enflasyona ezdirmeyerek toplu iş sözleşmesinin altına imza atan, kıymetli Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e tüm işçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Törende konuşan Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise; “Dün ilk görüşmemizi yaptık, bugün ise imza töreni yapıyoruz. Bu da Esat Öztürk Başkanımızın işçiye, emeğe, alın terine verdiği değerin karşılığını bize gösteriyor. Yılbaşında yüzde 35’e yakın bir iyileştirme yapılmıştı. Bugün de ücretler ve sosyal haklarımızda ortalama yüzde 52 oranında bir iyileştirme yapıldı. Yılbaşından bu yana kadar yapılan iyileştirme yüzde 80 üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında; “Öncelikle Rabbim güzel günlerde, aileniz ile birlikte, ağız tadıyla yedirsin. Rabbim kazadan beladan bizleri korusun. Ben her gün dua ediyorum. Kayseri’de görev yapmış, oranın mutfağında yetişmiş başkanınızım. Orada gördüğümüz güzellikleri biz buraya taşıdık. Biz bütçesi olan, parası olan belediyeyiz. Başarılı bir ekibim var. Onlarla gurur duyuyorum. Eskiler 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' derler. Elhamdülillah bu ilçeye yaptığımız birçok güzellik ile burasını şehir havasında büründürdük. Bundan sadece kendime pay çıkarmıyorum. Bunda eşlerimizin evdeki duası, sizlerin de sahada gösterdiğiniz gayretleriniz var. Rabbim hepimize helalinden yedirtsin. Sizleri yürekten seviyor ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu belediyede çalışmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Bugün iyi bir iyileştirme yaptık. Sizlerden dua alacağımıza inanıyorum. Yılbaşında ve şimdi yaptığımız sözleşme ile totalde yüzde 82 gibi bir zam yapmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Rabbim bugünlerimizi aratmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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