Büyükşehir personeline 'Bağışıklık Sistemi ve Beslenme' Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimler çerçevesinde 'Bağışıklık Sistemi ve Beslenme' Semineri düzenledi. Seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Öğrendikçe daha ileriye kendimizi götürebiliriz. Eğitimleri takip eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre yaptığı hizmetlerini niteliğini arttırmak için personelini bilgilendirmeye, eğitmeye ve daha sağlıklı olmasını sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim program çerçevesinde gerçekleştirilen seminere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, Kızılay Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sezgül Şahin ve hastane ekibi ile Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen Bağışıklık Sistemi ve Beslenme Semineri’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, öğrenmenin yaşı, zamanı, zemini olmadığını ifade ederek; “İnşallah hepimiz bundan istifade ederiz. Sizler gerçi bu konuda dikkat ediyorsunuz ama uzmanların söyleyeceği mutlaka daha doğru şeyler vardır. Öğrenmenin yaşı, zamanı, zemini yoktur. Öğrendikçe daha ileriye kendimizi götürebiliriz. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’mız da bu konuda farklı eğitimler planlamakta. Bu eğitimleri takip eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bağışıklık ve beslenme üzerine önemli bilgilerin verildiği seminerde, Türk Kızılay’ı bünyesinde yaklaşık 9 yıldır beslenme uzmanı olarak hizmet verdiğini ifade eden Kızılay Hastanesi’nin uzman diyetisyeni Sezgül Şahin de, toplumda bağışıklık ve beslenme konularında yanlış bilinenleri ve doğru bilgileri katılımcılar ile paylaştı. Şahin, "Koruyucu bir katkıda bulunabilirsek, buradan mesai bittikten sonra evlerimize yeni birtakım bilgiler öğrenerek gidersek ne mutlu bizlere" diyerek, bağışıklık nedir, güçlü ve dengeli bağışıklık nasıl olur, bağışıklığa destek olan besinler ile doğru beslenme konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminer, sağlık ve beslenme ile ilgili alanlarda soru ve cevaplarla sona erdi.

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