Kamyonun çarptığı otomobil yandı: 2 ölü

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Olcay DÜZGÜN-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobil alev alırken, içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi. İ.S. kontrolündeki 34 BME 170 plakalı kamyon, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle 2 araç aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Sevilay AY

2022-07-29 16:57:16



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