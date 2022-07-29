Kayseri'deki feci kazada yanarak can veren 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı Ceset olarak düşünülen parçanın koltuk olduğu tespit edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halindeki otomobile çarpması sonucu yanarak can veren 2 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Ayrıca yapılan detaylı incelemede, 3'üncü ceset olarak düşünülen parçanın yanan koltuk parçası olduğu tespit edildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan ilk incelemede otomobilin içerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen 2 yanmış ceset bulundu. Ayrıca, ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede 3'üncü ceset olarak değerlendirilen parçanın yanan koltuk olduğu belirlendi.



Cenazeler morga kaldırıldı

Feci kazada yanarak can veren 2 kişinin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahısların kimliklerini belirleme çalışması ise sürüyor.

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