2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı



Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, girdikleri evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) isimli iki kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçen 9 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için eve giren 2 hırsız 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) isimli kadınların yaptığını belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan kadınlardan G.D.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2022-07-29 18:15:24



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