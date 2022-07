Talas'ta esnaf buluşmaları sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı nedeniyle ara verdiği esnaf buluşmalarına yeniden başladı. Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir grup esnafla bir araya gelen Başkan Yalçın, hem istek ve önerileri dinledi hem de belediye yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Her fırsatta vatandaşlarla çeşitli mecralarla bir araya gelen Başkan Yalçın’ın haftalık esnaf buluşmaları da memnuniyetle karşılanıyor. Haftada iki gün bir esnafın işyerinde gerçekleştirilen buluşmalarda hem günlük meseleler konuşuluyor, hem de belediye tarafından yapılması gereken konular ele alınıyor. Çeşitli öneri ve projelerin de dile getirildiği toplantılar oldukça verimli geçiyor. Birbirinden farklı işletmelerin temsilcileriyle görüş alış verişinde bulunan Başkan Yalçın, böylece katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışı ile hizmet ortamı oluşturuyor.

Esnaf buluşmalarıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, toplumun her kesimiyle birlikte hareket etmek amacında olduklarını belirterek; “Esnafımız toplumun en önemli gruplarından birisidir ve can damarımızdır. Gerek Mevlana Mahallesi Meydanı’na kurduğumuz ‘Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa’ uygulamasıyla, gerekse haftada iki gün gerçekleştirdiğimiz esnaf buluşmalarıyla farklı grupların beklentilerini, talep ve isteklerini dinleme fırsatı buluyoruz. Bu tür yol gösterici hamlelerle yapacağımız çalışmaları daha hızlı, etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu vesile ile bize haftada iki gün kapılarını açan ve güler yüzle ağırlayan esnaf kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.