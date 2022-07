Kayseri'de 8 yerde kazı çalışması sürdürülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5. Uluslararası Kültepe Toplantısı ve Bellek Kültepe Sergisi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Tam sekiz yerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile kazı çalışmaları sürdürülüyor” dedi.

Tarihi Kayseri Kalesi’nde yer alan Arkeoloji Müzesi içerisindeki serginin açılışı ile başlayan 5. Uluslararası Kültepe Toplantısı’na, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilçe belediye başkanları, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Asuriolog Prof. Dr. Cecile Michel, Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Proje Koordinatörü ve Küratör Siret Uyanık, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve mehteran gösterisi ile başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdiği açıklamalarında, iş birliği içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi açık hava müzesi olarak niteleyerek, “Kayseri’miz gerçekten açık hava müzesi. İçerisinde bulunduğumuz Roma Bizans dönemine ait olan bu kalemiz de dahil olmak üzere ne tarafa başınızı çevirseniz ya bir Roma Bizans döneminin, ya Selçuklu döneminin, ya Osmanlı döneminin ya da Cumhuriyet dönemindeki değişik, gerçekten anlamlı ve önemli, ‘ben buradayım’ diye çağırışan ve bizlere her yeri adeta tarih kokan bir şehirden söz ediyoruz. Biz bu değeri gün yüzüne çıkartmak, onu bir bakıma müze yoluyla da kamuoyunun ilgisine sunmak üzere gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Ben her şeyden önce kültür müdürümüze yerelde, genelde de Kültür Bakanlığımıza bizlerle olan işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha doğrusu biz onlarla iş birliği yapıyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde sekiz yerde kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydederek şunları paylaştı;

“Şu anda şöyle bir sıralayacak olursak Kültepe KanişKarum başta olmak üzere, 7 buçuk milyon yıl önce yaşamış olan fosillerle ilgili çalışmalarımız, Keykubadiye Sarayımız, Kızıl Köşk’ümüz, yine Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin yanındaki yeni bulduğumuz Selçuklu dönemine ait eserin çalışmaları, mozaikle ilgili İncesu bölgesindeki yine Roma Bizans dönemine ait olan çok önemli bir mozaik çalışmasının, aynı zamanda şu anda Aziz George ve diğer konuyla ilgili Soğanlı’daki yaptığımız çalışmaların yanında Yeşilhisar Erdemli bölgesindeki kazı çalışmalarıyla adeta tam sekiz tane yerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile kazı çalışmaları sürdürülüyor. Bakanlığımız bu çalışmalarla ilgili desteklerini esirgemiyor. Kazıları 12 aya çıkarttı. Bu konuda da biz kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Kayseri’de hemen her alanda yaptıkları çalışmalarla iyi bir noktada olduklarının altını çizen Büyükkılıç, “Malumunuz Kültepe KanişKarum UNESCO’nun miras listesinde bulunmasından dolayı daha da önem arz ediyor. Kayseri, elbette bir endüstri ve ticaret merkezi, zaten bunu çıkan tabletlerden anlıyoruz. Anlaşmalardan da görüyoruz. Anayasası Kayseri’mizde yazılmış Asurlar döneminden beri. Fakat bunun yanında son süreçte Kayseri sportif alanda, turizm alanında, kültürel alanda, sosyal alanda, mistik turizm alanında, değişik konuları ile ilgili ön plana çıkartacak gayretlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir noktadayız, daha iyisini yapma yönünde de iş birliğimizle çalışıyoruz. Ben Fikri hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı tabi ulusal bazdan öte uluslararası baza taşımak suretiyle yapmış olmaları da ayrıca şehrimizin tanıtımı bağlamında önem arz ediyor” açıklamasında bulundu. Kayseri’nin özellikle yalnızca sanayiyle, ticaretle, siyasetle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi varlıkları ile bölgenin ve ülkenin seçkin bir şehri olduğunun anlaşıldığını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Kültepe KanişKarum’un kurumsal hafızaya büyük katkı sağladığını ve elde edilen bulguların heyecan verdiğini vurgulayarak gerek kazı çalışmalarında gerekse sergi gibi tanıtım çalışmalarında emeği olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmasına, programa katılamayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in selam ve başarı dileklerini ileterek başlayan Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan da Kültepe KanişKarum’da kazıların 75 yıldır devam etmekte olduğunu ve bundan dolayı da buranın, dünyanın en tarihi Karum’u olarak nitelenebileceğini ifade etti. Kaya, Kayseri’nin ticaret ve tarih geçmişine de değinerek, dünya medeniyet tarihinin önsözünün Kayseri’de yazılmış olduğunu kaydetti. 5’incisi düzenlenen konferansın bu yıl Türkiye, Avusturya, Brezilya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 45 konuşmacıyı misafir etmekte olduğunu dile getiren ve Kültepe’nin önemi hakkında bilgiler veren Asuriolog Prof. Dr. Cecile Michel, yapılanların sponsor ve destekçi olanlar olmadan gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Michel, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kayseri Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve esasen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne en içten teşekkürlerimizi ve minnet duygularımızı, burada, herkesin önünde ifade etmek istiyorum. Kültepe, Türkiye Cumhuriyeti, İç Anadolu Bölgesi ve Kayseri için bir hazinedir. Şu an burada bulunan son derece seçkin katılımcılar ve konuklar da Kültepe’nin önemini çok açık bir şekilde göstermeye zaten yeterlidir. Toplantımıza göstermiş olduğunuz yakın ve samimi ilgi ve vermiş olduğunuz destek bizim için çok önemli” diyerek teşekkürlerini iletti. Konuyu, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile sergi ve çıkarılan katalog, tüm plastik sanatçılarının konunun esin kaynağından tarihin binlerce yıl ötesinden günümüze bağ kuran ve bugünü de yarına aktaracak olan bir sergi projesidir” diyerek özetleyen Proje Koordinatörü ile Küratör Siret Uyanık ise sergide usta ve genç sanatçılar tarafından oluşturulan 35 resim, 3 heykel, 11 seramik olmak üzere 49 eserin yer aldığını dile getirdi. Uyanık, konuşmasının sonunda “Kültür ile sanat hayatına büyük katkılar sunan, serginin burada gerçekleştirilmesini sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Vatandaşların da katılarak kurdele kestiği sergi açılışında, eserler hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç ve davetliler sergiyi gezdi. Büyükkılıç ve davetliler, yabancı turistlerle de görüşerek sohbet etti.

