Kamyonun çarptığı otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu

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Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kamyonun çarpması sonucu alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin Hamit Bulut (57) ve Nimet Karaca olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İ.S. kontrolündeki 34 BME 170 plakalı kamyon, 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda ölenlerin Hamit Bulut ve Nimet Karaca olduğu belirlendi.

Öte yandan gözaltına alınan kamyon sürücüsü İ.S.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Sevilay AY

2022-07-30 12:31:43



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