Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde devriye gezen Güven Timleri ekipleri, yalnız başına ağlayan M.D.'yi (10) fark etti. M.D.'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine çalışma yapan ekipler, çocuğun ailesine ulaştı. M.D., babası A.D.'ye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.