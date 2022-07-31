KPSS Sınavı Başladı

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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek Genel Kültür oturumu başladı. Sınava gireceği okullara gelen vatandaşlar, gerekli kontrollerin ardından sınav salonuna alındı. Vatandaşlar sınav salonunda ter dökerken, aileleri de dışarıda meraklı bekleyişini sürdürdü.

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