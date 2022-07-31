Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi

İHA

Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, oto pazarında denetim yapıldı.
İl genelinde meydana gelebilecek 'Oto Hırsızlığı', 'çenç yapılan otoların alınıp satılması' ile ilgili olarak pazar günleri kurulan oto pazarı ve galericiler sitesinde Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde toplam 145 araç ve 54 şahıs sorgulanırken herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.
Konu ile ilgili olarak polis ekiplerince vatandaşlar ve esnaflara; cenç ve çalıntı otolarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Turkuaz’dan 18,5 milyon euroluk yatırım Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya: “Üretim kapasitemizi yüzde 100 artıran bir tesis oldu” “Bu yatırımın tamamı şirketimizin öz kaynaklarıyla yapılmış bir yatırımdır”
YEREL HABERLER Turkuaz’dan 18,5 milyon euroluk yatırım Turkuaz ...
Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı
Melikgazi'de nostaljik açık hava film günleri başladı
YEREL HABERLER Melikgazi'de nostaljik açık hava film günleri başladı
Kütüphaneler 1 hafta ücretsiz
YEREL HABERLER Kütüphaneler 1 hafta ücretsiz
Kayseri 'Altın Eller Festivali' yarın başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri 'Altın Eller Festivali' yarın başlıyor
Botları alabora olan şahısları Jandarma Bot Timi kurtardı
YEREL HABERLER Botları alabora olan şahısları Jandarma Bot Timi ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Hizmetlerimiz ile kırsal mahallelerimizin de kaderi değişiyor"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Hizmetlerimiz ile kırsal ...
KPSS Sınavı Başladı
YEREL HABERLER KPSS Sınavı Başladı
Polis memuru kalbine yenildi Kalp krizi sonucu vefat eden polis için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Polis memuru kalbine yenildi Kalp krizi sonucu vefat ...
Mevlana Meydanı Yeni Çehresine Bürünüyor
YEREL HABERLER Mevlana Meydanı Yeni Çehresine Bürünüyor
Çalınan fotoğraf makineleri bulundu
YEREL HABERLER Çalınan fotoğraf makineleri bulundu
Kaybolan çocuğu Güven Timleri buldu
YEREL HABERLER Kaybolan çocuğu Güven Timleri buldu
Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor´u mağlup etti
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor´u ...
Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 ...
Jandarma Güven Timleri hafta sonu aralıksız çalıştı
YEREL HABERLER Jandarma Güven Timleri hafta sonu aralıksız çalıştı
Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu
YEREL HABERLER Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu
Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine ...
Cam şişe içerisindeki uyuşturucuyu Yunus Timleri buldu
YEREL HABERLER Cam şişe içerisindeki uyuşturucuyu Yunus Timleri ...
Yunus Timleri şüphelendikleri şahısta uyuşturucu buldu
YEREL HABERLER Yunus Timleri şüphelendikleri şahısta uyuşturucu ...
Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu Avizeden, ilaç kutusundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu ...
Melikgazi’nin ihalesinde 14 daire pazarlığa kaldı
YEREL HABERLER Melikgazi’nin ihalesinde 14 daire pazarlığa kaldı
Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan artıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda ...
Güven timleri 'güven' veriyor
YEREL HABERLER Güven timleri 'güven' veriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.