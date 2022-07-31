Türkiye’de ruhsatlı 4 yasaklı madde laboratuvarından biri ERÜ’de ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan: “Merkezimiz 8 farklı kategoride ve akredite hizmet alımı yapabilen bir merkez” ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çiğdem Karakükcü: “Burada uluslararası standartlarda yasadışı madde analiz sonuçları verebiliyoruz”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERFARMA) bulunan Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Türkiye’de bulunan 4 ruhsatlı laboratuvardan biri olarak uluslararası standartlarda yasadışı madde analizi yapıyor. Merkezin müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, “Merkezimiz 8 farklı kategoride ve akredite hizmet alımı yapabilen bir merkez” dedi.

ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan araştırmacılar ve cihazlar sayesinde çeşitli kurumlara akredite hizmet verebildiklerini söyleyen ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, “İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezimizin kurulumu, hayırseverimiz Ziya Eren öncülüğünde başlatılmış olup, daha sonrasında devletimiz ve üniversitemizin katkısıyla tamamlanmıştır. Merkezimiz 3 bin metrekare akıllı bina niteliğinde ve 8 farklı kategoride akredite olan bir ilaç uygulama ve araştırma merkezidir ve 2019 yılında aktive olmuştur. Kuruluşundan itibaren de hem akredite hizmet alımı yapılabilen hem de doğal, sentetik veya biyoteknolojik kaynaklı ilaç adaylarının ARGE ve URGE çalışmalarının gerçekleştirildiği bir laboratuvar özelliğindedir. Burada idari personel olarak yaklaşık 12 personelimiz var. Onun dışında 50’nin üzerinde araştırmacımız görev yapmaktadır. Araştırma alt gruplarımızın yaptığı çalışmalar arasında özellikle kanserde etkili olan ilaç adaylarının, hedefli ilaç adaylarının ARGE ve URGE çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında ilaç dışı düşündüğümüz zaman kozmetik ürün, geleneksel, bitkisel tıbbi ürün, gıda takviyelerinin ARGE ve URGE çalışmalarını da gerçekleştirebiliyoruz. Geliştirdiğimiz ilaç adayları arasında şu an faz çalışmasına geçmek üzere olduğumuz bir kanser ilaç adayımız var. Onunla ilgili GMP koşullarında üretim tesisinin kurulumuyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun dışında hem bireye özgü tedavi çerçevesinde biyoinformatik ve biyoistatistik çalışma grubumuz var hem de bu alanda oldukça gelişmiş tıbbi biyokimya laboratuvarı ruhsatlı bir laboratuvara sahibiz. Merkezimiz bünyesinde bulunan analitik cihazlar ile çeşitli kurumlara ve ilaç sektörüne akredite hizmet verebiliyoruz. Bunun dışında ilaç sektörüne kalifiye personel yetiştirmek adına yüksek lisans ve doktora programımız multidisipliner olarak devam ediyor. Birçok fakülteden ve birçok birimden araştırmacımız bu çerçevede bizimle yüksek lisans ve doktoralarını yapabiliyorlar. İlaç endüstrisine atılmak isteyen, ilaç geliştirirken ki ARGE ve URGE çalışmalarını üniversite sanayi işbirlikli olarak gerçekleştirmek isteyen genç girişimci arkadaşlarımızla da bu yönden öncü olmaya çalışıyoruz. Ayrıca bünyemizde kurulan Sağlık Bakanlığı onaylı, yasaklı madde analizi laboratuvarımız şu anda Türkiye’de aktif bir şekilde görev yapmakta olan 4 doğrulama laboratuvarından birisi olma özelliğini taşıyor” dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve merkez araştırmacısı Prof. Dr. Çiğdem Karakükcü de Türkiye’de bulunan 4 ruhsatlı tıbbi biyokimya laboratuvarından biri olarak yasadışı madde analizleri yaptıklarını söyleyerek, “Bulunduğumuz laboratuvar ilaç araştırma ve uygulama merkezindeki tıbbi biyokimya laboratuvarı. Bende bu laboratuvarın sorumluluğunu yürütüyorum. Bu laboratuvarda biz ilaç düzeyi analizleri yapıyoruz. Bu ilaç düzeyi analizlerine ek olarak yasaklı maddelerin tarama ve dolgulama analizlerini de gerçekleştiriyoruz. Laboratuvarımızın önemli bir özelliği var. Burası yasaklı madde analizleri konusunda Türkiye’de ki 4’üncü yetkili doğrulama laboratuvarı. Referans laboratuvar konumundayız. Uluslararası standartlarda yasadışı madde analizleri ile ilgili sonuçlar vermekteyiz. Bize kliniklerden özellikle yasadışı madde kullanımı ve intoksikasyonu şüphesiyle ile ilgili numuneler gelmekte ya da işyeri taramalarında yine yasaklı madde analizi şüphesiyle numuneler gelmekte. Çok farklı illerden numuneler kabul ederek, tüm Türkiye’ye uluslararası standartlara uygun sonuçlar veriyoruz. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle doğrulama yetkimizi aldık. O tarihten itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yasaklı madde analizi dışında ayrıca özellikle yeni nesil antipiskotik ilaçlar ve antidepresan ilaç düzeylerinin analizlerini yapıyoruz. Bu ilaç düzeyleri çerçevesinde tüm kamu ve özel kurumlara raporlama yapabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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