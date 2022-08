Gençler seyahati çok sevdi Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Dönüşümlü olarak bin civarında konaklayan misafirimiz oldu”

Kayseri'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen 'Seyahat Sever' Projesi çerçevesinde bin öğrenci yurtlarda konaklama imkanı buldu. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Projeye güzel talep var” dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’de 2 KYK yurdunun öğrencilerin konaklaması için ayrıldığını ve projeye güzel de bir talebin olduğunu söyledi. Kabakcı, “Yaz döneminde 'Seyahat Sever’ Projesi başta Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın önermeleriyle birlikte başladı. Şu anda da yoğun bir talep var. Biz bir erkek, bir de kız yurdumuz olmak üzere 2 yurdumuzu şu anda Seyahat Sever projesi çerçevesinde konuşlandırdık. Şu anda güzel bir değerlendirme ve talep var. Gençlerimizi 3 günlük arayla misafir ediyoruz. Gençlerimiz ülkemizi, şehrimizi tanıyorlar. Şehrimizi tanırken, kadim medeniyetimiz Kayseri’mizde tarihi ve doğal güzellikleri ve diğer alanları görmek için seyahat ediyor. Ülkemizi de bu vesile ile tanımış bulunuyorlar. Şu anda her 2 yurdumuzda da yüzde 50 civarında bir doluluk oranımız var. İnşallah bu artarak devam edecek. Biz onlar için en güzel imkanları sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin imkanlarını gençlere sunmasının çok sevindirici bir durum olduğunu dile getiren Kabakcı, Seyahat Sever projesi çerçevesinde bin gencin Kayseri’ye gelerek KYK yurtlarında konakladığını ifade etti. Ali İhsan Kabakçı, “Kayseri en başta hem Selçuklu tarihinin hem Anadolu’daki Hititlerden, Sümerlilerden başlamak üzere neredeyse 10 bin yıllık tarihi olan Kültepe gibi önemli bir tarihi medeniyete sahip olan ticari yolların kesiştiği, günümüzde de hem ekonomi anlamında hem spor anlamında hem dağıyla, ovasıyla, tarımıyla, barajlarıyla çok önemli bir özelliğe sahip çok yönlü bir şehir. Gençlerimizin ülkesini tanıması çok önemli, bu proje gerçekten muhteşem bir proje. Özellikle bu dönemde çok rahat seyahat edip, aynı zamanda konaklamalarını sağlamamız ve ülkemizin imkanlarını da gençlere sunmamız gerçekten sevindirici. Bizler şehirlerimizin ve ülkemizin özelliklerini tanımak adına bu tarz projelerin yapılamasından dolayı çok sevinçliyiz. İnşallah desteklerimiz farklı açılardan da sürecek. Çünkü gençlerimiz bu ülkenin geleceği. Hem ülkesini tanıması anlamında hem de tarihsel ve ekonomik anlamda birçok yeri ülkesi namına bilmesi, görmesi ve tecrübe edinmesi de ayrım bir durum. İnşallah bu proje büyüyerek, devam edecek. Biz onlara her türlü desteği ve kolaylığı sağlayacağız. 3 günlük arayla gençlerimiz, öğrencilerimiz yurtlarımızda kalıyorlar. Bin civarında dönüşümlü olarak konaklayan misafirimiz oldu. 3 günde bir bu süreç değişiyor. Sirkülasyon çok hızlı. Şu an da sevindirici. Bir Anadolu kentinden bu sayıya ulaşmakta gayet güzel” dedi.

