Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracıyı tehdit eden ev sahiplerine yönelik ‘uzaklaştırma’ cezasının getirilmesi gerektiğini talep etti.

Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kentte bir ev sahibinin kiracısından fazla zam istediğini, kabul etmeyen kiracıyı da tehdit ettiğini kaydetti. Savcılığa şikayette bulunduklarının altını çizen Şahin, ev sahiplerine de uyarılarda bulunarak, “Son zamanlarda ev kiralarında müthiş bir artış oldu. Ev sahipleri de kiracılarına TEFE, ÜFE oranında değil, hükümetin belirlemiş olduğu yüzde 25 oranında değil de daha fazla zam yapmak istedikleri için evden çıkartma peşine düşüyorlar. Evden çıkartmak için de her türlü yöntem deneniyor. Bunların arasında ‘ben oturacağım’, ‘sattım’, ‘kirayı artır’ gibi yöntemler var. Bu da bir süre sonra adli bir vakaya dönüşüyor. Önümüzdeki günlerde buna şahit olacağız. Ev sahibi ve kiracı arasındaki olaylara polisin müdahale etmesi ve mahkeme yolları çok fazla olacak. Yüzde 25’lik bir zam oldu. Cumhurbaşkanı bunu çok önemsedi ve ‘yüzde 25’ten fazla zam yapamazsınız’ dedi. Oradaki bu düzenleme tamamlanmalıydı. Mesela ev sahiplerinin baskısı ve tehditleri artmışsa, uzaklaştırma kararı bu uygulamayla birlikte düzenlenmelidir. En azından soruşturma tamamlanana kadar ev sahibine kiracıdan ve evden uzaklaştırma cezası kararının verilmesi lazım. Tamam, ev sahipleri enflasyon karşısında ezdirilmesin. Hiçbir kesim ezdirilmesin. Gerekli tedbirler alınsın ama Cumhurbaşkanı düzenlemeyle yüzde 25 yapmışsa bu önümüzdeki 1 sene içerisinde yüzde 25’ten fazla kira zammı yapılamaz. Eğer yaparsanız bu bir suçtur. Bu suça bir cezanın da olması lazım. Türkiye’de yanlışların devam etmesinin tek sebebi müeyyidelerin yetersiz olmasıdır. Bu eksiklikten dolayı yanlışlar devam ediyor. Eğer müeyyide caydırıcı olursa burada ev sahipleri zorlayamaz ve tehdit edemez” ifadelerini kullandı.

Elektrik gibi dağıtım şirketlerinin de kiracılardan TC kimlik numarası istememeleri gerektiğinin altını çizen Mahmut Şahin, “Şu an Türkiye’deki kira kontratlarının yarıya yakını sözlüdür. Yazılı bir sözleşme yok. Yazılı sözleşmede de zaten TC kimlik numaraları yok. Dağıtım şirketleri şuanda abonelik için ev sahiplerinin TC’sini şart koşuyor. Bir kere zaten kiracıdan ev sahibinin TC’sini istemek Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır. Suç işliyorsunuz. Bir başkasının TC’sini başkasından isteyemezsiniz. Kendisi dilerse verir. Bunu istemek suç. Dağıtım şirketlerini buradan uyarıyorum. Bir suç işliyorsunuz ve buna devam etmeyin. Vatandaşlarda karşı karşıya kalırlarsa bu kanunu ihlalden ve kendilerini insani yaşam haklarından mahrum eden dağıtım şirketlerinden davacı olmalıdır. Dava yükü zaten ağır. Ülkede birikmiş davalar var ve ülkede adalet gecikiyor. Buna katkı sunmayın. Vatandaş orada oturduğunu ispatlıyorsa aboneliğini verirsiniz. Yoksa ‘sayacı sökerim’, ‘elektriğini, doğalgazını keserim’ gibi sözlere prim verilmesin ve kiracıyı mağdur etmesinler. Yoksa çok sayıda dava ile karşı karşıya kalırlar” diye konuştu.

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