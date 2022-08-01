Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine ‘kiracıdan ve evden uzaklaştırma’ cezası önerisi Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Cumhurbaşkanı düzenlemeyle yüzde 25 yapmışsa bu önümüzdeki 1 sene içerisinde yüzde 25’ten fazla kira zammı yapılamaz” “Eğer yaparsanız bu bir suçtur. Bu suça bir cezanın da olması lazım” “En azından soruşturma tamamlanana kadar ev sahibine kiracıdan ve evden uzaklaştırma cezası kararının verilmesi lazım”

İHA

Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine ‘kiracıdan ve evden uzaklaştırma’ cezası önerisi Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Cumhurbaşkanı düzenlemeyle yüzde 25 yapmışsa bu önümüzdeki 1 sene içerisinde yüzde 25’ten fazla kira zammı yapılamaz” “Eğer yaparsanız bu bir suçtur. Bu suça bir cezanın da olması lazım” “En azından soruşturma tamamlanana kadar ev sahibine kiracıdan ve evden uzaklaştırma cezası kararının verilmesi lazım”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracıyı tehdit eden ev sahiplerine yönelik ‘uzaklaştırma’ cezasının getirilmesi gerektiğini talep etti.
Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kentte bir ev sahibinin kiracısından fazla zam istediğini, kabul etmeyen kiracıyı da tehdit ettiğini kaydetti. Savcılığa şikayette bulunduklarının altını çizen Şahin, ev sahiplerine de uyarılarda bulunarak, “Son zamanlarda ev kiralarında müthiş bir artış oldu. Ev sahipleri de kiracılarına TEFE, ÜFE oranında değil, hükümetin belirlemiş olduğu yüzde 25 oranında değil de daha fazla zam yapmak istedikleri için evden çıkartma peşine düşüyorlar. Evden çıkartmak için de her türlü yöntem deneniyor. Bunların arasında ‘ben oturacağım’, ‘sattım’, ‘kirayı artır’ gibi yöntemler var. Bu da bir süre sonra adli bir vakaya dönüşüyor. Önümüzdeki günlerde buna şahit olacağız. Ev sahibi ve kiracı arasındaki olaylara polisin müdahale etmesi ve mahkeme yolları çok fazla olacak. Yüzde 25’lik bir zam oldu. Cumhurbaşkanı bunu çok önemsedi ve ‘yüzde 25’ten fazla zam yapamazsınız’ dedi. Oradaki bu düzenleme tamamlanmalıydı. Mesela ev sahiplerinin baskısı ve tehditleri artmışsa, uzaklaştırma kararı bu uygulamayla birlikte düzenlenmelidir. En azından soruşturma tamamlanana kadar ev sahibine kiracıdan ve evden uzaklaştırma cezası kararının verilmesi lazım. Tamam, ev sahipleri enflasyon karşısında ezdirilmesin. Hiçbir kesim ezdirilmesin. Gerekli tedbirler alınsın ama Cumhurbaşkanı düzenlemeyle yüzde 25 yapmışsa bu önümüzdeki 1 sene içerisinde yüzde 25’ten fazla kira zammı yapılamaz. Eğer yaparsanız bu bir suçtur. Bu suça bir cezanın da olması lazım. Türkiye’de yanlışların devam etmesinin tek sebebi müeyyidelerin yetersiz olmasıdır. Bu eksiklikten dolayı yanlışlar devam ediyor. Eğer müeyyide caydırıcı olursa burada ev sahipleri zorlayamaz ve tehdit edemez” ifadelerini kullandı.
Elektrik gibi dağıtım şirketlerinin de kiracılardan TC kimlik numarası istememeleri gerektiğinin altını çizen Mahmut Şahin, “Şu an Türkiye’deki kira kontratlarının yarıya yakını sözlüdür. Yazılı bir sözleşme yok. Yazılı sözleşmede de zaten TC kimlik numaraları yok. Dağıtım şirketleri şuanda abonelik için ev sahiplerinin TC’sini şart koşuyor. Bir kere zaten kiracıdan ev sahibinin TC’sini istemek Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır. Suç işliyorsunuz. Bir başkasının TC’sini başkasından isteyemezsiniz. Kendisi dilerse verir. Bunu istemek suç. Dağıtım şirketlerini buradan uyarıyorum. Bir suç işliyorsunuz ve buna devam etmeyin. Vatandaşlarda karşı karşıya kalırlarsa bu kanunu ihlalden ve kendilerini insani yaşam haklarından mahrum eden dağıtım şirketlerinden davacı olmalıdır. Dava yükü zaten ağır. Ülkede birikmiş davalar var ve ülkede adalet gecikiyor. Buna katkı sunmayın. Vatandaş orada oturduğunu ispatlıyorsa aboneliğini verirsiniz. Yoksa ‘sayacı sökerim’, ‘elektriğini, doğalgazını keserim’ gibi sözlere prim verilmesin ve kiracıyı mağdur etmesinler. Yoksa çok sayıda dava ile karşı karşıya kalırlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençler seyahati çok sevdi Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Dönüşümlü olarak bin civarında konaklayan misafirimiz oldu”
YEREL HABERLER Gençler seyahati çok sevdi Kayseri İl Gençlik ve Spor ...
Güven timleri 1 haftada 3 bin 257 şahsı sorguladı Ekipler kaybolan 3 çocuğu ailesine teslim etti
YEREL HABERLER Güven timleri 1 haftada 3 bin 257 şahsı ...
AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü
YEREL HABERLER AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği ...
Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru 7 ayda 45 bin ağaç kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru 7 ayda 45 bin ağaç ...
Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti Bisikletçiler 118 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP ...
Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti
Doğa Kampına ilgi yoğun
YEREL HABERLER Doğa Kampına ilgi yoğun
Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi
28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı
YEREL HABERLER 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı ...
Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır ...
Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor’da
YEREL HABERLER Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor’da
Avşar Türkmenleri Bu Şenlikte Buluşacak
YEREL HABERLER Avşar Türkmenleri Bu Şenlikte Buluşacak
UNESCO tescilli turizm değeri Koramaz Vadisi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER UNESCO tescilli turizm değeri Koramaz Vadisi'ne yoğun ...
İrtibat Merkezi Gurbetçilerin İlgi Odağı Oldu
YEREL HABERLER İrtibat Merkezi Gurbetçilerin İlgi Odağı Oldu
Kale İçi Sohbetlerinde Kayseri Kalesi anlatıldı
YEREL HABERLER Kale İçi Sohbetlerinde Kayseri Kalesi anlatıldı
Kayseri’de ata yadigarı gacerin hasadı başladı
YEREL HABERLER Kayseri’de ata yadigarı gacerin hasadı başladı
Amatör balıkçılar Kayseri’de
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar Kayseri’de
İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı
YEREL HABERLER İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı
Türkiye’de ruhsatlı 4 yasaklı madde laboratuvarından biri ERÜ’de ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan: “Merkezimiz 8 farklı kategoride ve akredite hizmet alımı yapabilen bir merkez” ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çiğdem Karakükcü: “Burada uluslararası standartlarda yasadışı madde analiz sonuçları verebiliyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye’de ruhsatlı 4 yasaklı madde laboratuvarından ...
Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı
Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi
YEREL HABERLER Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Turkuaz’dan 18,5 milyon euroluk yatırım Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya: “Üretim kapasitemizi yüzde 100 artıran bir tesis oldu” “Bu yatırımın tamamı şirketimizin öz kaynaklarıyla yapılmış bir yatırımdır”
YEREL HABERLER Turkuaz’dan 18,5 milyon euroluk yatırım Turkuaz ...
Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.