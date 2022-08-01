Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, endüstri ve ticaret merkezi Kayseri’yi tarım ve hayvancılık alanında daha iyi noktalara taşımak amacıyla çiftçilere desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede çiftçiye dağıtılan ve ekimi yapılan nohut ve aspir tohumları çiçek açmaya başladı.

Ulaşımdan sağlığa, kültür sanattan eğitime, turizmden spora birçok alanda özgün ve dikkat çeken projelerle kadim kent Kayseri’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında tarım ve hayvancılık alanında da örnek projelere imza attı.



BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİYE TOHUM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi besicilere sağladığı desteklerin yanı sıra çiftçilere de dağıttığı tohumlarla destek verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde projeyi yürüten Büyükşehir, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı marifetiyle 2022 yılının ilk çeyreğinde çiftçilere yaklaşık 3 bin ton tohum dağıttı. 3 ay içerisinde dağıtımı yapılan yem bitkisi, yazlık buğday, aspir tohumu, nohut tohumu, korunga tohumu ve kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu olmak üzere, 193 bin 843 dekar alana ekim yapılacak olan yaklaşık 3 bin ton tohumun toplam maliyeti 25 milyon 395 bin TL oldu.



ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri desteklemek amacıyla dağıttığı tohumların meyvesini almaya başladı. Çiftçilerin ektikleri tohumlar çiçek açarken, üreticiler de Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı tohumlar ile tarım alanında Kayseri’yi daha güzel bir gelecek beklediğini söylediler.



BÜYÜKKILIÇ: “ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETECEK, ÜLKEMİZ KAZANACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da üreticilere desteğin daha da büyüyerek devam edeceğini belirterek, “Her alanda çiftçilerimizin yanında yer alacağız. Desteklerimizi fazlasıyla sürdüreceğiz. Çiftçilerimiz üretecek, ülkemiz kazanacak, ilçelerimiz ve şehrimiz kazanacak. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yetebilen bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek, “Endüstri ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerle de adından söz ettiren Kayseri’mizin tarım ve hayvancılık alanında da söz sahibi olması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların adeta hizmetkârı olmayı kendilerine görev bildiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak, tarım ve hayvancılık alanında desteklerimizi daha arttırarak, güçlü bir şekilde çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Kardeşlerimiz yeter ki üretsin, yeter ki bizden destek istesin gerekirse tüm şartları sonuna kadar zorlayarak onlara destek vermeyi asli görevimiz biliriz. Hamdolsun bu anlayışla desteklerimizi sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.