Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor

İHA

Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, endüstri ve ticaret merkezi Kayseri’yi tarım ve hayvancılık alanında daha iyi noktalara taşımak amacıyla çiftçilere desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede çiftçiye dağıtılan ve ekimi yapılan nohut ve aspir tohumları çiçek açmaya başladı.
Ulaşımdan sağlığa, kültür sanattan eğitime, turizmden spora birçok alanda özgün ve dikkat çeken projelerle kadim kent Kayseri’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında tarım ve hayvancılık alanında da örnek projelere imza attı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİYE TOHUM DESTEĞİ
Büyükşehir Belediyesi besicilere sağladığı desteklerin yanı sıra çiftçilere de dağıttığı tohumlarla destek verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde projeyi yürüten Büyükşehir, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı marifetiyle 2022 yılının ilk çeyreğinde çiftçilere yaklaşık 3 bin ton tohum dağıttı. 3 ay içerisinde dağıtımı yapılan yem bitkisi, yazlık buğday, aspir tohumu, nohut tohumu, korunga tohumu ve kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu olmak üzere, 193 bin 843 dekar alana ekim yapılacak olan yaklaşık 3 bin ton tohumun toplam maliyeti 25 milyon 395 bin TL oldu.

ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR
Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri desteklemek amacıyla dağıttığı tohumların meyvesini almaya başladı. Çiftçilerin ektikleri tohumlar çiçek açarken, üreticiler de Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı tohumlar ile tarım alanında Kayseri’yi daha güzel bir gelecek beklediğini söylediler.

BÜYÜKKILIÇ: “ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETECEK, ÜLKEMİZ KAZANACAK”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da üreticilere desteğin daha da büyüyerek devam edeceğini belirterek, “Her alanda çiftçilerimizin yanında yer alacağız. Desteklerimizi fazlasıyla sürdüreceğiz. Çiftçilerimiz üretecek, ülkemiz kazanacak, ilçelerimiz ve şehrimiz kazanacak. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yetebilen bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek, “Endüstri ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerle de adından söz ettiren Kayseri’mizin tarım ve hayvancılık alanında da söz sahibi olması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların adeta hizmetkârı olmayı kendilerine görev bildiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak, tarım ve hayvancılık alanında desteklerimizi daha arttırarak, güçlü bir şekilde çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Kardeşlerimiz yeter ki üretsin, yeter ki bizden destek istesin gerekirse tüm şartları sonuna kadar zorlayarak onlara destek vermeyi asli görevimiz biliriz. Hamdolsun bu anlayışla desteklerimizi sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine ‘kiracıdan ve evden uzaklaştırma’ cezası önerisi Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Cumhurbaşkanı düzenlemeyle yüzde 25 yapmışsa bu önümüzdeki 1 sene içerisinde yüzde 25’ten fazla kira zammı yapılamaz” “Eğer yaparsanız bu bir suçtur. Bu suça bir cezanın da olması lazım” “En azından soruşturma tamamlanana kadar ev sahibine kiracıdan ve evden uzaklaştırma cezası kararının verilmesi lazım”
YEREL HABERLER Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine ‘kiracıdan ve ...
Gençler seyahati çok sevdi Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Dönüşümlü olarak bin civarında konaklayan misafirimiz oldu”
YEREL HABERLER Gençler seyahati çok sevdi Kayseri İl Gençlik ve Spor ...
Güven timleri 1 haftada 3 bin 257 şahsı sorguladı Ekipler kaybolan 3 çocuğu ailesine teslim etti
YEREL HABERLER Güven timleri 1 haftada 3 bin 257 şahsı ...
AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği Protokolü
YEREL HABERLER AGÜ, İl Göç İdaresi ve SGDD-ASAM ile İş Birliği ...
Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru 7 ayda 45 bin ağaç kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocasinan'da Geri Dönüşüm Rekoru 7 ayda 45 bin ağaç ...
Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti Bisikletçiler 118 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP ...
Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti
Doğa Kampına ilgi yoğun
YEREL HABERLER Doğa Kampına ilgi yoğun
Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi
28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı
YEREL HABERLER 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı ...
Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır ...
Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor’da
YEREL HABERLER Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor’da
Avşar Türkmenleri Bu Şenlikte Buluşacak
YEREL HABERLER Avşar Türkmenleri Bu Şenlikte Buluşacak
UNESCO tescilli turizm değeri Koramaz Vadisi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER UNESCO tescilli turizm değeri Koramaz Vadisi'ne yoğun ...
İrtibat Merkezi Gurbetçilerin İlgi Odağı Oldu
YEREL HABERLER İrtibat Merkezi Gurbetçilerin İlgi Odağı Oldu
Kale İçi Sohbetlerinde Kayseri Kalesi anlatıldı
YEREL HABERLER Kale İçi Sohbetlerinde Kayseri Kalesi anlatıldı
Kayseri’de ata yadigarı gacerin hasadı başladı
YEREL HABERLER Kayseri’de ata yadigarı gacerin hasadı başladı
Amatör balıkçılar Kayseri’de
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar Kayseri’de
İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı
YEREL HABERLER İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı
Türkiye’de ruhsatlı 4 yasaklı madde laboratuvarından biri ERÜ’de ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan: “Merkezimiz 8 farklı kategoride ve akredite hizmet alımı yapabilen bir merkez” ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çiğdem Karakükcü: “Burada uluslararası standartlarda yasadışı madde analiz sonuçları verebiliyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye’de ruhsatlı 4 yasaklı madde laboratuvarından ...
Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı
Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi
YEREL HABERLER Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Turkuaz’dan 18,5 milyon euroluk yatırım Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya: “Üretim kapasitemizi yüzde 100 artıran bir tesis oldu” “Bu yatırımın tamamı şirketimizin öz kaynaklarıyla yapılmış bir yatırımdır”
YEREL HABERLER Turkuaz’dan 18,5 milyon euroluk yatırım Turkuaz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.