Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ve TOKİ Gençlik Merkezlerinde eğitim gören gençlerle buluştu.

İlk olarak Talas Gençlik Merkezi’ne giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Sıcak ve samimi ortamda öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizi yarınlara hazırlamak ve her açıdan donanımlı bireyler olabilmelerini sağlamak için büyük gayretler veriyoruz. Bu amaç için hizmet eden Talas Gençlik Merkezi’nde eğitim gören yavrularımızı ziyaret ettik. Rabbim geleceklerini hayırlı kılsın” dedi. Talas Gençlik Merkezi, Türkiye’de ilk ve tek olan proje çerçevesinde Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri’ni içinde barındıran bütün öğrencilere akademik derslerin yanında İslami ilimler derslerini vererek, birebir aktif öğretmenler ile hizmet veriyor. Ayrıca merkez, gençlere adabı muaşeret, bahçe ziraat, hayvan bakımı, sanat ve atölye, diksiyon ve hitabet derslerini kapsayan bütünleşik bir eğitim programı da sunuyor.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra TOKİ Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından başlatılan Değer Gençlik Projesi çerçevesinde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir’in 'Gençliğe Değer' sloganı ile gençlere yönelik olarak başlatılan Değer Gençlik Projesi eğitici ve öğretici etkinliklerle devam ettiğini söyleyen Büyükkılıç, “Gayet nezih ve modern imkânlar sunduğumuz gençlerimizin bu tesislerimizden yararlandıklarını ve kendilerini geliştirdiklerini görmek bizim en büyük mutluluk kaynağımız” diye konuştu.

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