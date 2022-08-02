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Başkan Büyükkılıç’tan festivalde “Devlet Tiyatrosu’na kadro” müjdesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Sanatseverlerimizin tam geleceği yer burasıdır”

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan festivalde “Devlet Tiyatrosu’na kadro” müjdesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Sanatseverlerimizin tam geleceği yer burasıdır”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’nin açıldı. Başkan Büyükkılıç, açılışta Kayseri Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne 23 personel için kadronun onayının çıktığı müjdesini verdi. 17 şehirden 31 sanat dalının yer aldığı ve 31 sanatçının katıldığı festivalde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sanatseverlerimizin tam geleceği yer burasıdır” dedi.
Zengin bir tarihi geçmişe sahip Kayseri’yi ulusal boyutta etkin bir şekilde kültürel ve sanatsal yönden tanıtmak, geleneksel el sanatlarının değerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği içerisinde Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali açılış töreni Kayseri Kalesi’nde gerçekleşti. Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Dr. Serkan Emir Erkmen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, daire başkanları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Kale önünde halk oyunları gösterilerini izleyen protokol, daha sonra kale içerisinde özel olarak tasarlanmış Osmanlı kıyafetleri giyen personel ile birlikte kameralara poz verdi. Mehteran takımının marşlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “Bu yapılacak festivalin şehrimiz için büyük bir zenginliğe ve kazanıma vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, sözlerine müjde ile başladı
Bir müjde ile sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne 23 personele kadro ihdas edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Hatırlanacağı üzere Devlet Tiyatrosu olarak bilinen Şehir Tiyatromuzu daha önce Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız protokol gereği hazırlamış ve Kültür Bakanlığımıza arz etmiş, orada Devlet Tiyatrolarımızın sanatçılarının bizzat oynamaları yönünde girişimde bulunmuştuk. Kültür Bakanlığımızın Devlet Tiyatrolarını kurduğunu, kapısında da bunu yazdığını hepimiz bilmekteyiz fakat bir eksiğimiz vardı. Sanatçılarımız dışarıdan geliyordu, değişik illerimizden gelen canlarımız, sanatçılarımızdı. Bu bağlamda sadece müdürlüğün kurulmasıyla ilgili değil, buradaki tiyatro sanatçılarının ve teknik heyetin de kadrosunun ihdas edilerek şehrimize bir kazanım sağlamasını çok arzu ediyorduk. Değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz gerekli girişimlerde bulunmuşlardı. Son geldiğinde Maliye Bakanımızdan bu konu ile ilgili talebimizi yinelemiştik. Buraya gelmeden önce Maliye Bakanımızın imzasıyla 15 stajyer sanatçı, 8 teknik eleman olmak üzere 23 personele Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’müze kadro verildiğini paylaşıyorum. Gerek Kültür Bakanımıza, gerek Maliye Bakanımıza gerekse emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Bu müjdenin hayırlı olmasını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi sadece bir belediyecilik anlamında altyapısıyla, imar uygulamalarıyla, çevreciliğiyle, yeşil alanlarıyla, herkesin gönlünde taht kuran gönül belediyeciliği
ile değil, sanat alanındaki kazanımlarıyla da geliştirmeye ve zenginleştirmeye devam ettiğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Bu müjdemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Büyükkılıç, Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’nde başta Vali Gökmen Çiçek olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ederek, “Bunun sevinci ile birlikte böyle anlamlı ve önemli projede, emeği geçenlere teşekkür ederken, Valimize her zamanki centilmenliği ile bizlere sahip çıkan yaklaşımıyla desteklerini esirgemediğini, Kültür Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların, desteklerin yanında, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin her alanda olduğu gibi el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bu festivalde de gerekli destekleri, birlikte kazanıma dönüştürdüğünü paylaşıyor, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sanatseverlerimizin tam geleceği yer burasıdır”
Sanatseverlerin çok seveceği bir festival olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizde 31 sanatçımızın 17 ilden geliyor olması, böyle bir çalışmayı yapmış olması, KAYMEK’in bu çalışmada projelendirip, Bakanlığımız ile olan işbirliği ile birlikte bu süreci takip etmesi de önem arz etmektedir. Eserleri görüp, sanatçılarla tanışacağız. Sanatseverlerimizin tam geleceği yer burasıdır. Biz birlikte anlam ifade ederiz, ‘ben’ değil, ‘biz’ kültürüyle kadim medeniyetler olan bu güzel şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“İspatlı bir medeniyetin çocuklarıyız”
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise programda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “İspatlı bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim dünyadaki serüvenimiz diğer tüm medeniyetlerden, tüm serüvenlerden çok farklı. Orta Asya’dan Anadolu’ya aktık. O yıllardan itibaren o kadar değişik, kültürümüz, türkülerimiz, acılarımız, gözyaşlarımız bambaşka bir medeniyet oluşturdu. Bizim medeniyetimiz farklı bir şey. Biz kilimle konuşuruz, telkâriyle Mardinli konuşur. İşte bunlar kaybolduğunda bir millet, millet olmaktan sıyrılır” dedi.

“Türk demek el sanatlarıyla olur, Türk demek türküsüyle olur”
Bu festivali çok önemsediğini vurgulayan Vali Çiçek, “Türk demek el sanatlarıyla olur, Türk demek türküsüyle olur, Türk demek kültürüyle olur. Dolayısıyla burayı çok önemsiyorum. Buradaki sanatkârları, buradaki el sanatlarına gönül veren insanların, başımızın tacı olduklarını bilmelerini istiyorum. Siz bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, medeniyetimizi anlatıyorsunuz. Kısaca bizi biz yapan değerleri bize öğretiyorsunuz. Hep var olun. Sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Muhtemelen Belediye Başkanımız talimat verecekler, ilçeler buraya akacak. Burayı milli bir kültür olarak görüyorum. Böyle bir çalışmada yer aldıkları için Kültür Müdürlüğümüzü ve KAYMEK’i kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Dr. Serkan Emir Erkmen de yaptıkları çalışmalardan ve hizmetlerden bahsederek, “Kayseri Valiliği’mize, Kayseri Büyükşehir Belediyemize, Bakanlığımızın mensuplarına teşekkür ediyor, festivale katılan alın teri, göz nuru ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma yolunda çok önemli roller oynayan kıymetli sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ise kale içerisindeki sergi alanlarında farklı illerden bakanlık belgeli sanatçıların icra ettiği sanat eserlerini uygulamalı şekilde görüleceğini ifade ederek, bu festival ile unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını Kayserililerle buluşturacaklarını söyledi.

Sanatçılarla tanıştılar, el sanatlarını ilgiyle incelediler
Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek ve protokol, stantları gezerek, sanatçılarla tanışıp, sanatçıların el sanatlarını ilgiyle izlediler. Sanatçılardan geleneksel el sanatları hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ettiler. Kalede Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca ücretsiz sunulan YKS Tercih Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti’ni de ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet ettiler.

KAYMEK’ten “Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye” isimli sergi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, Kayseri’nin ve Türk medeniyetinin bir değerini daha “Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye” isimli sergi ile Kayseri Altın Eller Festivali alanında sanatseverlerle buluşturdu. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, sergideki eserleri ilgiyle inceledi.
Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’nde, 17 Ağustos günleri arasında, 17 şehirden 31 sanat dalında 31 sanatçı katılıyor. Festivale geleneksel el sanatları icra eden 31 sanatçı, Taş Oymacılığı, Gümüş Telkâri, Tespih Sanatı, Keçe, Baston Yapımı gibi 31 el sanatı branşında eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca festivalde sergiler, konserler, söyleşiler, workshoplar gibi renkli etkinlikler yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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